È ufficiale | Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati

(Di domenica 7 luglio 2019) Francesca Galici Con un comunicato stampa congiunto,edhanno comunicato ufficialmente la fine del loro matrimonio e chiedono rispetto per i loro figli È ufficialmente giunta al capolinea la storia d'amore tra. La coppia ha diffuso in queste ore un comunicato stampa congiunto all'ANSA nel quale annuncia la fine del matrimonio. Dal loro amorenati due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, che oggi hanno 8 e 4 anni. I due sifidanzati nel 2009 econvolati a nozze a giugno del 2014. L'annuncio da parte diè arrivato dopo che per diversi giorni sisusseguite le voci di una loro possibile crisi coniugale. Venerdì era stata diffusa la notizia di un allontanamento della donna dalla casa coniugale. I due hanno preferito tacere fino alla decisione di ...

