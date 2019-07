È morto Cameron Boyce | la star Disney aveva solo 20 anni

ilgiornale

(Di domenica 7 luglio 2019) Francesca Galici Morire a soli 20, stroncati nel sonno probabilmente da una crisi epilettica. Sembra essere questo il motivo del decesso dellaquesta notte nel sonnodiChannel. Era molto amato dai giovanissimi, che hanno imparato a conoscerlo e apprezzarlo per il suo ruolo nel film per la tv “Descendents” ma soprattutto per lo show “Jessie”.20e non sono ancora chiare le cause della sua morte. A darne la notizia è stata ABC News, che ha trovato poi la conferma dalla famiglia del giovane attore. “Siamo molto tristi in questo momento e chiediamo la dovuta privacy per affrontare la perdita del nostro prezioso figlio e fratello”, ha riferito un portavoce. Sono molte le ipotesi che circolano in queste ore sui motivi che hanno condottoalla morte, ma quella più accreditata rilanciata ...

