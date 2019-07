Domina anche in Germania | con Marquez non c' è storia Valentino Rossi solo ottavo

Tennis - WTA Eastbourne 2019 : Karolina Pliskova è un rullo compressore - Domina anche Angelique Kerber e vince il suo 14° torneo : 19 game persi, nessun set concesso: questo è il bilancio del WTA di Eastbourne per Karolina Pliskova, trionfatrice assoluta dell’edizione numero 45, al femminile, del classico torneo che precede Wimbledon. L’ultima vittima è Angelique Kerber: la tedesca perde la finale per 6-1 6-4. Per la ceca si tratta del quattordicesimo torneo vinto in carriera, oltre che del terzo su erba e del secondo a Eastbourne, dove aveva già avuto modo di ...

Google accusata di abuso di posizione Dominante per Android anche in India : Stando a quanto riportato da Reuters, le autorità Indiane ritengono che Google abbia abusato della propria posizione dominante nel Paese asiatico L'articolo Google accusata di abuso di posizione dominante per Android anche in India proviene da TuttoAndroid.

Hamilton Domina anche in Francia - poi Bottas e Leclerc. A 18? : Partito dalla pole, Lewis Hamilton vince anche il GP di Francia, sesto successo in 8 gare della stagione, 79° in F1. Dopo aver dettato il passo tutto il weekend, il campione inglese ha tagliato il traguardo con un un vantaggio di 18 secondi sul compagno di squadra Valtteri Bottas, in quello che è stato il […] L'articolo Hamilton domina anche in Francia, poi Bottas e Leclerc. A 18″ sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

MX2 - GP Germania 2019 : Jorge Prado Domina anche a Teutschenthal e scappa in classifica generale : Jorge Prado (KTM) non si ferma più e mette una seria ipoteca sul titolo nella MX2. Lo spagnolo, infatti, si è aggiudicato il Gran Premio di Germania 2019 grazie a due manche nelle quali non ha lasciato scampo ai rivali. Sul tracciato di Teutschenthal Jorge Prado ha dettato legge e ha conquistato la terza doppietta consecutiva e, con questi risultati, adesso vola in classifica generale a +44 sul più immediato inseguitore, il danese Thomas Kjer ...

LIVE Motocross - GP Germania 2019 in DIRETTA : Tim Gajser Domina la prima manche - fra poco il via di gara-2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.50 Ben ritrovati, fra poco si tornerà a gareggiare a Teutschental con la seconda manche della della MXGP. 14.54 La nostra DIRETTA si ferma qui al momento, ma l’appuntamento è fissato alle ore 17.10 con lo start di gara-2. 14.52 Lo sloveno Gajser allunga così a +58 su Antonio Cairoli in attesa di una gara-2 in cui andrà a caccia della doppietta. Finisce qui!! Tim Gajser rispetta il ...

LIVE Italia-Australia 2-1 volley - Nations League 2019 in DIRETTA. Gli azzurri Dominano anche nel quarto set : 16-11 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Nelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 16-11 Errore al servizio Australia 14-10 Errore di Lavia da zona 4 12-7 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Sbertoliiiiiiiiiiii 11-7 La rigiocata vincente degli azzurri! 9-7 Vincente il primo tempo di Anzani 8-7 Muroooooooooooooooo Antonooooooooooooooov 7-7 Attacco vincente di Williams 7-6 Antonoooooooov!!! Vincente in diagonale da zona 4 6-6 Nelli ...

Softball - Serie A1 2019 : recuperata anche l’ultima coppia di partite della nona di andata. Bollate Domina Castellana : anche l’ultima doppia sfida tra quelle da recuperare della nona giornata di andata della Serie A1 di Softball è stata portata a compimento, ed è quella tra MKF Bollate e Metalco Thunders Castellana. Il primo match vede partire subito Bollate con il turbo innestato, anche con una certa complicità di Castellana: D’Angelosa guadagna la base su ball con le altre piene, e così il primo punto lo guadagna senza fatica Lara Cecchetti. ...

Sollevamento pesi - Mondiali juniores 2019 : la cinese Guifang Liao Domina nei 64 kg femminili - oro anche alle Samoa : Quarta giornata di gare a Suva, nelle Fiji, dove sono in corso i Mondiali juniores di Sollevamento pesi 2019, aperti nella primissima mattinata italiana dal dominio della cinese Guifang Liao nella categoria dei 64 kg femminili, con l’asiatica capace di conquistare il primo oro nello strappo, sollevando 102 kg al secondo tentativo. Seconda piazza per l’ecuadoriana Angie Palacios, con 101 kg, mentre il bronzo va alla turca Nuray ...

LIVE Motocross - GP Francia 2019 in DIRETTA : Tim Gajser Domina la prima manche su Cairoli e Tonus. Alle 17.10 gara-2 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle due manche del Gran Premio di Francia 2019 della MXGP. Il Mondiale Motocross è pronto a scrivere il suo settimo capitolo, al termine di un filotto (comprendente anche Lombardia e Portogallo) che chiudono tre settimane davvero intense. In questo primo scorcio di campionato il duello tra il nostro Tony Cairoli e lo sloveno Tim Gajser ha impreziosito un campionato che, anche in questo fine settimana, è ...