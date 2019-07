Dolunay | puntata di venerdì 12 luglio | Hakan e la moglie vogliono cambiare casa

Blastingnews

(Di domenica 7 luglio 2019) Nuovi appuntamenti con la soap opera di canale 5, intitolata "Bitter sweet-ingredienti d'amore" e ambientata in Turchia. Si deve ricordare che la serie si intitola "" il cui significato in italiano è "Luna piena". Le anticipazioni dell'episodio numero 25 e in onda sul piccolo schermo12alle ore 14:45 fanno notare che arriverà un momento di riflessione per Ferit (Can Yaman). Quest'ultimo si renderà conto che nel mondo degli affari non esistono amici in quanto prevale la spietatezza. L'Aslan si renderà protagonista di una discussione nel corso della quale metterà al corrente Deniz delle sue idee. L'amico di Ferit si troverà alle prese con l'inizio dei lavori all'interno del suo locale nel quale ha apportato delle modifiche importanti, menu compreso. Nazli alle prese con i sensi di colpa a causa del comportamento della sorella L'ex fidanzato di Alya non avrà ...

