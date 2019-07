DIRETTA MOTOCROSS Gp Indonesia 2019 | Febvre beffa Gajser e vince gara 2!

DIRETTA Motocross/ Gp Indonesia 2019 - streaming video : al via gara 2 senza Cairoli : Diretta Motocross: info streaming video e tv, orario di gara 1 e gara 2 del Gp d'Indonesia 2019, oggi 7 luglio. Torna Tony Cairoli.

DIRETTA MOTOCROSS/ Gp Indonesia 2019 - streaming video : Gajser vince gara 1! : DIRETTA MOTOCROSS: info streaming video e tv, orario di gara 1 e gara 2 del Gp d'Indonesia 2019, oggi 7 luglio. Torna Tony Cairoli.

LIVE Motocross - GP Indonesia 2019 in DIRETTA : le gare in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La qualifying race di ieri – Cairoli e Herlings out – Cairoli e l’addio al titolo 2019 – La classifica del Mondiale Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Indonesia 2019 della MXGP. Sarà una mattinata italiana forse decisiva a LIVEllo di campionato del mondo per la massima categoria del Motocross, dato che il leader della classifica Tim Gajser ...

LIVE Motocross - GP Germania 2019 in DIRETTA : Tim Gajser fa il vuoto su Jonass e si avvicina alla doppietta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -1 Siamo all’ultimo minuto. Gajser mantiene 5.7 su Jonass e 12.9 su Tonus -2 Jonass non molla e rimane a 4.8 da Gajser, il lettone sta disputando la sua miglior gara da quando è in MXGP -3 Monticelli è decimo, Febvre 12esimo -4 Gasjer inizia il 14esimo giro con 5.2 su Jonass e 11.7 su Tonus che distanzia Anstie di 3.7. -6 Bernardini precipita in 19esima posizione. Febvre è sempre ...

LIVE Motocross - GP Germania 2019 in DIRETTA : Tim Gajser fa il vuoto in gara-2 e si avvicina alla doppietta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -10 Gasjer inizia l’11esimo giro con 4.8 su Jonass e 11.5 su Tonus. Quarto Anstie, poi Paulin, Coldenhoff, Monticelli, Jasikonis e Seewer -11 Monticelli sempre settimo, Bernardini 12esimo -12 Si rimette a spingere Gajser e il suo vantaggio torna a 5.2 con Tonus a 11.1. -13 Febvre continua nella risalita ed è 16esimo a 44.7 -14 Jonass continua nella sua ottima prova e si porta a 4.8 da ...

LIVE Motocross - GP Germania 2019 in DIRETTA : Tim Gajser subito al comando di gara-2 su Jonass e Tonus : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -20 Tim Gajser continua a far segnare tempi eccellenti e porta il suo margine a 3.5 su un ottimo Jonass. Tonus è già a 7.1. -21 Monticelli rimane in settima posizione a 12.3, mentre Febvre è 19esimo in risalita -22 Il leader della classifica del Mondiale sembra non avere rivali. Guadagna settore per settore in maniera inesorabile. -23 Gajser inizia il quarto giro con un margine di 3.2 su ...

LIVE Motocross - GP Germania 2019 in DIRETTA : scatta gara-2 - Tim Gajser vuole completare la doppietta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -27 Gajser inizia ad inanellare settori record uno dietro l’altro e ora ha già 2 secondi su Jonass e 3.9 su Tonus -28 Gajser scappa via e ha già un secondo su Jonass, quindi 1.5 su Tonus e 2.2 su Anstier -29 Cade Febvre ed è ultimo! Gajser vola via PARTENZA – Subito Tim Gajser al comando su Jonass e Seewer, quindi Tonus e Paulin 17.10 Parte il countdown!! 17.09 Tim Gajser vuole la ...

LIVE Motocross - GP Germania 2019 in DIRETTA : Tim Gajser domina la prima manche - fra poco il via di gara-2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.50 Ben ritrovati, fra poco si tornerà a gareggiare a Teutschental con la seconda manche della della MXGP. 14.54 La nostra DIRETTA si ferma qui al momento, ma l’appuntamento è fissato alle ore 17.10 con lo start di gara-2. 14.52 Lo sloveno Gajser allunga così a +58 su Antonio Cairoli in attesa di una gara-2 in cui andrà a caccia della doppietta. Finisce qui!! Tim Gajser rispetta il ...

LIVE Motocross - GP Germania 2019 in DIRETTA : Tim Gajser domina la prima manche - alle 17.10 il via di gara-2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.54 La nostra DIRETTA si ferma qui al momento, ma l’appuntamento è fissato alle ore 17.10 con lo start di gara-2. 14.52 Lo sloveno Gajser allunga così a +58 su Antonio Cairoli in attesa di una gara-2 in cui andrà a caccia della doppietta. Finisce qui!! Tim Gajser rispetta il pronostico della vigilia e si aggiudica gara-1 davanti a Tonus e Seewer, il quale ha perso la seconda piazza per ...

LIVE Motocross - GP Germania 2019 in DIRETTA : Tim Gajser conduce gara-1 davanti a Seewer e Lieber : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -6′ Si sta complicando maledettamente la rincorsa del nostro Tony Cairoli al decimo titolo iridato della carriera, ma il Mondiale è ancora lungo… -8′ Il belga Lieber rompe gli indugi e sorpassa Seewer per la seconda posizione a 8″ dalla vetta. 4° Tonus, 5° Febvre. -10′ Gajser in totale controllo di gara-1 e del Mondiale, con 8″ di margine sulla coppia degli ...

LIVE Motocross - GP Germania 2019 in DIRETTA : Tim Gajser può ipotecare il titolo senza Tony Cairoli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Programma – Classifica Mondiale – Il forfait di Cairoli – Cronaca della Qualifying Race Buongiorno e ben ritrovati con lo spettacolo del Mondiale Motocross, giunto alla terza settimana di gare consecutiva col GP di Germania che si sta disputando al Teutschental. Come già previsto e accennato nella presentazione di questo weekend, la caduta ...

LIVE Motocross - GP Lettonia MXGP 2019 in DIRETTA : Tony Cairoli agguanta il podio e guadagna punti su Gajser! Dalle 16.10 gara-2! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della gara – Cronaca qualifiche – Programma odierno Si chiude qui una stupenda prima manche del GP di Lettonia, noi vi diamo appuntamento alle ore 16.10 per gara-2. Jeffrey Herlings vince gara-1!! Secondo Tonus, terzo un ottimo Cairoli che guadagna punti su Gajser nonostante i problemi fisici! Non è finita!! Tonus si fa sotto ed è pronto ad attaccare Herlings nelle ...

LIVE Motocross - GP Lettonia MXGP 2019 in DIRETTA : Tonus al comando davanti a Herlings e Cairoli - Gajser è 6° : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della gara – Cronaca qualifiche – Programma odierno -4′ Negli ultimi giri Tonus sta imprimendo un ritmo indiavolato ed ha accumulato un discreto margine di 3″ su Herlings e 5″ su Cairoli. -6′ Caduta di Jasikonis!! Il lettone stava dando tutto per raggiungere Febvre e Cairoli ed ora è solo 13°. Cairoli resiste e prova a difendere il podio dagli ...

LIVE Motocross - GP Lettonia MXGP 2019 in DIRETTA : Tonus al comando davanti a Cairoli e Herlings - 5° Gajser : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della gara – Cronaca qualifiche – Programma odierno -15′ Herlings è un fulmine nella sezione delle gobbe e passa Cairoli all’interno per la seconda piazza, mentre Tonus ha rallentato ed è ormai braccato dal duo della KTM. -16′ Tony prova a reagire e rientra a meno di 1″ dal leader della gara Tonus! Herlings è vicino all’azzurro ma non ...