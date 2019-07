Diplomati magistrali | una preziosa risorsa per la scuola da tutelare

scuolainforma

(Di domenica 7 luglio 2019) Per ivale il detto di Totò: gli esami non finiscono mai. Questo è tanto più vero se si pensa al concorso riservato che sta producendo ulteriori danni ad una categoria ingiustamente vessata dalla giustizia, sbeffeggiata dalla stampa nazionale, aggredita da colleghi investiti da uno smisurato ego e da una conoscenza stravolta delle normative giuridiche che si sono succedute negli ultimi vent’anni. Le fakes della stampa nazionale Per una strana coincidenza, ogni volta che il governo pensa ad una soluzione per iestromessi dalle Gae esce fuori il solito pennivendolo, prezzolato dai poteri forti, che comincia ad insultare la categoria dichiarandola inadatta ad insegnare perché non ha mai fatto un concorso. Peccato che chi lo abbia già fatto si sia reso protagonista di numerosi episodi di violenza in danno dei bambini, di cui la cronaca ci ...

