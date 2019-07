Dialogo tra Montalbano e Livia sull’amuri e sul matrimonio

ilnapolista

(Di domenica 7 luglio 2019) Il bus blue mare era appena sbucato dal tornante che immetteva secco sulla piazza Garibaldi del paisi eera stranamente già lì ad aspettare che la sua zita, scinnesse, per riabbracciarla, doppo che non si vidivano da du mesate.: “, hai viaggiato bine?”.: “Salvo, benissimo. L’aereo a Punta Raisi è arrivato in perfetto orario. Ma ti trovo molto sciupato, Adelina non ti sta preparando niente di sostanzioso?”. Prima sciarriatina senza neanche scendere dal predellino dell’autobus.non si pigliava con la fimmina di casa di, la mite Adelina che gli tiniva in ordine l’abitazione a Marinella e che gli lasciava in forno paste ‘ncasciate che avrebbero fatto risuscitare i morti in vivi. Giunsero a Marinella e l’odore della rena e delle onde del mare che già presagivano l’Africa puliziò i pinseri mallitta e i due ziti maturi pensarono bene di ...

