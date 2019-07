Deutsche Bank | perdite da 2 | 8 mld | fuori dall’equity | 18 mila esuberi

Deutsche Bank punta ad una bad bank degli asset tossici da 80 miliardi : Acque agitate in casa Deutsche bank. Il colosso bancario tedesco starebbe valutando di approfondire la pulizia di bilancio nel piano

Deutsche Bank - 15-20 mila esuberi : 04.00 Deutsche Bank starebbe valutando di approfondire la pulizia di bilancio nel piano di ristrutturazione che presenta oggi nel corso della riunione del Consiglio di vigilanza. Secondo quanto informa Bloomberg, l' istituto avrebbe intenzione di creare una bad Bank degli asset tossici da 80 mld di euro, contro le stime di 50 mld miliardi circolate nei giorni scorsi. La mossa si sommerebbe a una riduzione drastica della forza lavoro di 15-20 ...

Deutsche Bank - 15-20mila esuberi : 04.00 Deutsche Bank starebbe valutando di approfondire la pulizia di bilancio nel piano di ristrutturazione che presenta oggi nel corso della riunione del Consiglio di vigilanza. Secondo quanto informa Bloomberg, l' istituto avrebbe intenzione di creare una bad Bank degli asset tossici da 80 mld di euro, contro le stime di 50 mld miliardi circolate nei giorni scorsi. La mossa si sommerebbe a una riduzione drastica della forza lavoro di 15-20 ...

Antonio Maria Rinaldi - la congiura dello spread : "La mano di Deutsche Bank. Oggi - invece..." : Ospite di Bianca Berlinguer all'ultima puntata della stagione di Carta Bianca su Rai 3, ecco Antonio Maria Rinaldi, eurodeputato leghista eletto con il record di preferenze dopo la rinuncia di Matteo Salvini. E al netto di un divertente siparietto con la conduttrice che ha sbagliato il suo nome, il

Deutsche Bank - 50 miliardi di titoli tossici : ecco i rischi e le conseguenze : Deutsche Bank sale dell' 1,36 a 6,11 euro dopo una puntata a 6,19 che l' aveva incoronata reginetta del listino di Francoforte. A trainare le quotazioni un' indiscrezione del Financial Times sui piani di ristrutturazione della prima banca tedesca. Il programma prevede un mega-spezzatino con la creaz

Stop alla finanza speculativa Deutsche Bank pronta alle nozze : Il sogno di Deutsche Bank di fare concorrenza alle grandi banche d'affari americane è ormai infranto e il Ceo Christian Sewing ne prende atto, preparandosi a varare una "bad Bank" in cui scaricare una cinquantina di miliardi di derivati e asset tossici Segui su affaritaliani.it

Grande pulizia in casa Deutsche Bank - cade l’alibi dei sovranisti italiani : Milano. La più gigantesca e severa pulizia nei conti della storia bancaria prenderà il via il 24 luglio, quando i soci di Deutsche Bank, già fiore all’occhiello della potenza tedesca, dovranno approvare la severa dieta proposta dal numero uno Christian Sewing per arrestare la frana del titolo, sceso

Usa : Deutsche Bank - vincono dem su Trump : 0.00 Nuovo schiaffo della giustizia a Trump: un giudice distrettuale di New York, Edgardo Ramos,ha respinto l'istanza del presidente, dei suoi tre figli e della Trump Organization per impedire a Deutsche Bank e Capital One di fornire i documenti richiesti da due commissioni della Camera che indagano sulle finanze della famiglia Trump. Secondo il giudice, il Congresso ha l'autorità legale per chiedere documenti. E' la seconda sconfitta legale ...

Deutsche Bank - Ubs la declassa e il New York Times accusa : “Non informò gli Usa di transazioni sospette legate a Trump” : Deutsche Bank nella bufera. Secondo il New York Times l’istituto tedesco ha ignorato nel 2016 e nel 2017 l’allarme dei propri esperti antiriciclaggio su transazioni sospette di società controllate da Donald Trump e dal genero Jared Kushner, cui avevano prestato miliardi di dollari mentre tutte le altre banche avevano chiuso da tempo i rubinetti dopo i vari fallimenti del tycoon. Alcune di queste operazioni, nel caso di Kushner, ...

Mps - chiesti 8 anni per Mussari/ E confisca 440 milioni a Nomura e Deutsche Bank : Mps, la procura di Milano chiede condanna a 8 anni per l'ex presidente Giuseppe Mussari e la confisca di 440 milioni a Nomura e Deutsche Bank.

Mps - pm Milano chiede condanne a 8 anni per Mussari e confisca di 440 milioni a Nomura e Deutsche Bank : La procura ha chiesto di condannare gli ex vertici della banca Mussari, Vigni e Baldassarri e la confisca record ai due istituti