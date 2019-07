David Sassoli | «Gli sbarchi | questione europea La priorità | riformare Dublino»

David Sassoli - Sergio Mattarella ha contrattato per la sua nomina e per evitare la procedura d'infrazione : Tra i due litiganti (Italia e Europa), il terzo, Sergio Mattarella, gode. Quello che sembrava un regista silenzioso, si sarebbe dimostrato un furbo calcolatore. Sarebbe proprio il suo lo zampino - riferisce Il Tempo in un retroscena - che ha spinto la nomina del piddino David Sassoli alla presidenza

David Sassoli è di Forza Itali! La gaffe in diretta di Mentana : Durante la diretta del suo telegiornale, il direttore sbaglia il partito di appartenenza del nuovo presidente del Parlamento Europeo. "David Sassoli è di Forza Italia", la topica in diretta tv è di Enrico Mentana. Già, proprio così: il direttore del TgLa7, durante l'edizione serale di ieri, mercoledì 3 luglio, del suo telegiornale ha preso un granchio, dando la notizia dell'elezione dell'europarlamentare del Partito Democratico alla ...

David Sassoli - "gioco sporco contro la Lega". Complotto anti-Salvini : Pd dietro l'elezione del M5s Castaldo : C'è il grillino Fabio Massimo Castaldo dietro la rivolta della Lega a Strasburgo, con gli eurodeputati di Matteo Salvini che escono dall'aula. E c'è il Pd (e il Pse) dietro a Castaldo, in un domino politico perverso che riporta tutto alle dinamiche interne all'Italia, in quello che la leghista Mara

Sovranisti scossi dall'elezione di David Sassoli alla presidenza dell'Europarlamento : In data 3 luglio 2019 David Sassoli, esponente del Partito Democratico, è stato eletto nuovo Presidente del Parlamento Europeo. Dunque è ufficiale: sarà lui a prendere il posto del suo predecessore Antonio Tajani (appartenente al partito italiano Forza Italia e alla famiglia europea dei Popolari). Come hanno votato i gruppi parlamentari italiani È interessante analizzare come si sono mossi i partiti italiani in questa partita politica. Per la ...

Sornione e attendista - lo scout David Sassoli è uno che non sbaglia mai : David Sassoli è uno che non sbaglia. Trovata una strada da percorrere non la molla e da quel percorso trae il massimo risultato. Non l’ha neanche dovuta cercare faticosamente, perché era già segnalata grazie alle esperienze familiari. Sassoli nasce a Firenze nel 1956; suo padre, di Calenzano, è am

David Sassoli : ‘Porte aperte alle Ong’ : David Sassoli, 63 anni, ex giornalista del Tg1 ed esponente del PD, è stato eletto ieri Presidente del Parlamento europeo, con 354 voti su 667 espressi: ne sarebbero bastati 334 per raggiungere la maggioranza assoluta. I socialisti, così, si sono aggiudicati la presidenza del Parlamento Europeo. Sassoli prenderà il posto di Antonio Tajani, in carica dal gennaio del 2017. Il suo mandato dovrebbe durare due anni e mezzo e dal 2021 in poi la ...

David Sassoli - chi è nuovo presidente Europarlamento/ Lanciato da Santoro in Rai : David Sassoli, chi è il nuovo presidente dell'Europarlamento. Il Tweet di Laura Boldrini: "I sovranisti volevano distruggere l'Europa…"

Come si è arrivati all'elezione a sorpresa di David Sassoli : Fino a pochi giorni fa non aveva fatto parte del totonomine: per la guida del Parlamento europeo si era pensato a una staffetta fra liberali e verdi, oppure a un incarico a Manfred Weber, a parziale compensazione del siluramento del suo ruolo di “spitzenkandidat” dei Popolari alla Commissione. Durante la conferenza stampa subito dopo la sua elezione, lo stesso David Sassoli ha detto di essere stato “stupito” quando a ridosso della scadenza ...

David Sassoli - tra fiori - pianoforte - storia e presepe. E un sogno europeo spiegato anche ai figli : “Non conta solo l’Italia” : Per raccontare l’uomo bastano le sue passioni. I fiori, anzitutto: “È capace di stare un’ora all’aeroporto di Amsterdam a cercare un particolare bulbo da piantare nella sua villa a Roma. E ci riempie di foto del suo giardino su Whatsapp”, racconta chi lo conosce bene. Il presepe napoletano, quello vero, che da diversi anni è installato in una stanza di quella stessa villa: “Ogni novembre fa arrivare nuovi pezzi pregiatissimi da San Gregorio ...

La libertà di Carola Rackete e l'Europa di David Sassoli : Parole ben pesate e concetti giuridicamente perfetti. Salvini si mette contro la magistratura, pensando forse di poter approfittare di un momento di sbandamento per le note vicende. Non è detto che finisca bene. Gli argomenti comunque sono allo stesso tempo risibili e anticostituzionali, mentre lo

Il manifesto di David Sassoli per una nuova Europa : [Al secondo scrutinio, con 345 voti a favore, l'eurodeputato del Pd, David Sassoli, è stato eletto presidente del Parlamento europeo. Giornalista, già vicedirettore del Tg1 tra il 2006 e il 2009, Sassoli è stato vicepresidente del Parlamento europeo nella passata legislatura (2014-2019) e capodelega

Matteo Salvini contro l’elezione di David Sassoli. Pd : “Prima gli italiani - ma solo se leghisti” : Per Matteo Salvini l'elezione di David Sassoli alla presidenza del Parlamento europeo non rispetta il voto dei cittadini italiani ed europei. Subito sono arrivate le repliche degli esponenti dem: "È stato votato dai tre gruppi più importanti del Parlamento europeo, il più piccolo dei quali ha 30 deputati più del vostro. Ed è pure un italiano. Sovranista dei miei stivali", ha commentato Carlo Calenda. Andrea Romano invece accusa: "Prima gli ...

Le cose da sapere su David Sassoli - il nuovo presidente del Parlamento europeo : David Sassoli (foto: FREDERICK FLORIN/AFP/Getty Images) Ci sarà anche un italiano ai vertici delle istituzioni europee. L’euroParlamento ha eletto come suo presidente David Sassoli, ex volto storico del Tg1 ed esponente dei socialisti europei. Sassoli, che sostituirà Antonio Tajani, è stato scelto al secondo turno con una maggioranza trasversale che gli ha permesso di prevalere sugli altri tre candidati: Ska Keller, leader dei Verdi, Sira ...

Parlamento europeo - David Sassoli è il nuovo presidente : È il nuovo presidente del Parlamento europeo: al secondo scrutinio, David Sassoli, candidato ufficiale dei Socialisti e democratici sostenuto anche dal Ppe, è stato eletto durante la seduta plenaria a Strasburgo con 345 voti. Alla prima tornata si era fermato a 325 preferenze: non ce l’aveva fatta per un soffio a raggiungere le 332 per la maggioranza assoluta. Tra i partiti italiani, solo il Pd lo ha votato. Astenuta Forza Italia, mentre Lega e ...