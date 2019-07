Cristiano Angelucci | Mi sono goduto il successo | ma ho scelto la mia famiglia Il

blogo

(Di domenica 7 luglio 2019) Dalla metropoli alla città di provincia. Dalla vita frenetica di Milano alla tranquillità di San Benedetto del Tronto.si guarda indietro e non ha rimpianti: “Questa qui è la vera vita, il mondo dello spettacolo sinceramente non mi manca”, racconta a Tv Blog.è il cinquanta per cento del ‘pacchetto’ che dalla metà degli anni duemila riempì i palinsesti delle reti Mediaset. Da una parte lui, dall’altro Salvatore, fratello maggiore col quale condivise passo passo l’avventura in televisione.: "Miil, ma hola mia. Il mondo dello spettacolo non mi manca" pubblicato su TVBlog.it 07 luglio 2019 10:04.

