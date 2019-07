Coppa d’Africa 2019 | Madagascar-RD Congo | 6-4 d c r | Scorpioni ai quarti di finale!

LIVE Madagascar-Repubblica Democratica del Congo 6-4 dcr - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : decisivi gli errori dal dischetto di Tisserand e Bolasie : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE . 20.46 Grazie per aver vissuto insieme a noi le emozioni di questo fantastico ottavo di finale di Coppa d’Africa e buon proseguimento di serata. 20.43 E’ stata una partita davvero emozionante. Sono stati decisivi i calci di rigore e la sorpresa Madagascar approda ai quarti di finale. Se nella prima parte del match gli Scorpioni si sono fatti preferire, nella seconda la Repubblica ...

Coppa d’Africa - sogno Madagascar : supera il Congo e vola ai quarti di finale : Dopo i successi di Senegal, Benin, Nigeria e Sudafrica si è giocato un altro ottavo di finale valida per la Coppa d’Africa, la competizione è entrata ormai nella fase decisiva e regala sempre più spettacolo. Nel match di oggi sono scese in campo Madagascar e Congo, due squadre che possono essere considerate sorprese di questa competizione. Non sono bastati 120 minuti per decidere la squadra qualificata ai quarti di finale, la ...

LIVE Madagascar-Repubblica Democratica del Congo 6-4 dcr - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : decisivi gli errori dal dischetto di Tisserand e Bolasie : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE . 4-2 Bolasie ALTISSIMO!!! MADAGASCAR AI QUARTI DI FINALE DI Coppa D’AFRICA 4-2 Mombris palla a sinistra portiere a destra. Madagascar ad un passo dai quarti. 3-2 Mpoku tira centrale, Adrien sfiora ma la palla termina in rete. 3-1 Sinistro quasi all’incrocio di Fontaine. 2-1 Bakambu!!! Adrien intuisce ma non riesce a toccare il pallone. 2-0 Metanire spiazza Matampi. 1-0 Errore ...

LIVE Algeria-Guinea 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : le formazioni ufficiali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.40 Il Madagascar elimina la Repubblica Democratica del Congo di calci di rigore per 6-4 dopo il 2-2 dei regolamentari. 20.15 Le formazioni ufficiali: Algeria (4-4-2): M’bolhi; Atal, Mandi, Benlamri, Bensebaini; Feghouli, Bennacer, Guedioura, Mahrez; Bounedjah, Belaili. CT: Djamel Belmadi (Algeria). Guinea (4-2-3-1): Koné; Dyrestam, Seka, Falette, Sylla; Cissé, Diawara; Traoré, Camara, ...

LIVE Madagascar-Repubblica Democratica del Congo 2-2 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Mbemba pareggia al 90' : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE . 93′ Tiro potente ma che termina altissimo. 92′ Fallo a circa trenta metri dalla parta su Andriamatsinoro, si incaricherà lui della battuta. 90′ Saranno 3 i minuti di recupero. 90′ Cross di Meschack da calcio d’angolo, imperioso stacco di Mbemba che riporta in corsa i Leopardi. 90′ MbembaAAAAAAAAAA GOOOOOOOOOOOL! pareggia LA REPUBBLICA Democratica DEL ...

LIVE Madagascar-Repubblica Democratica del Congo 2-1 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Andriatsima riporta in vantaggio gli Scorpioni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE . 81′ I Leopardi spingono sull’acceleratore, palla sulla sinistra per Bolasie che prova il cross la palla finisce di poco alta sulla traversa. 80′ Andriamatsinoro prova un tiro su punizione da oltre quaranta metri, palla sul fondo. 78′ Metanire dalla sinistra serva il pallone per Andriatasima che lasciato liberissimo batte il portiere con un colpo di testa in tuffo. ...

LIVE Madagascar-Repubblica Democratica del Congo 1-1 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Bakambu fermato sulla linea da un difensore : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 65′ Il Madagascar attacca sulla sinistra con Amada che ottiene un buon calcio d’angolo. 62′ Il ritmo della Repubblica Democratica del Congo è molto alto, il Madagascar preferisce difendersi e cercare di ripartire. 60′ OCCASIONISSIMA REPUBBLICA Democratica DEL Congo!!! Bakambu scatta sulla linea del fuorigioco e viene servito, supera il portiere in diagonale, Metanire ...

LIVE Madagascar-Repubblica Democratica del Congo 1-1 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Bakambu risponde al gran gol di Amanda : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.49 Bellissimo primo tempo, giocato a ritmi altissimi almeno per quanto riguarda i primi trenta minuti. Il vantaggio del Madagascar con un gran gol di Amanda ha suggellato il controllo che gli Scorpioni hanno avuto sul match nei minuti iniziali. La reazione della Repubblica Democratica del Congo c’è stata. I Leopardi dopo il gol hanno preso in mano il pallino del gioco. Risultato ...

LIVE Algeria-Guinea - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le probabili formazioni Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Algeria e Gunea, valida per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa di calcio: il match inizierà alle ore 21.00. Siamo dalla parte opposta del tabellone rispetto alle partite giocate venerdì, nelle quali Senegal e Benin hanno guadagnato l’accesso ai quarti. Infatti la vincente attenerà di ...

LIVE Madagascar-Repubblica Democratica del Congo 1-1 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Bakambu mette dentro il gol del pari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29′ Dopo un primo tempo giocato ad altissimo ritmo le squadre stanno rifiatando. 27′ Andria mette al centro ma la difesa dei Leopardi allontana. 26′ Tisserand stende Nomenjanahary a pochi passi dal vertice destro dell’area di rigore, punizione Madagaascar. 25′ Amada subisce fallo e prova il tiro dai trenta metri ma la palla termina a lato. 23′ La Repubblica Democratica ...

LIVE Madagascar-Repubblica Democratica del Congo 1-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Amada porta in vantaggio gli Scorpioni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19′ Ancora i Leopardi con Assombalonga che viene servito ma parte in posizione di fuorigioco. 17′ La Repubblica Democratica del Congo ci prova con un passaggio filtrante in area che Assombalonga, partito sul filo del fuorigioco, non riesce a controllare. 16′ Il Madagascar cerca di tenere in mano il pallino del gioco. 14′ La Repubblica Democratica del Congo abbozza una reazione che ...

LIVE Madagascar-Repubblica Democratica del Congo 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.59 Foto di rito e capitani al centro del campo per il sorteggio. 17.56 Tocca adesso alla Repubblica Democratica del Congo. 17.55 E’ il momento degli inni nazionali, si parte da quello del Madagascar. 17.53 Le squadre fanno il loro ingresso in campo. 17.50 Mancano solo 10′ all’inizio del quinto ottavo di finale della Coppa d’Africa 2019 17.45 Sugli spalti i coloratissimi tifosi ...

LIVE Madagascar-Repubblica Democratica del Congo - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici sportivi, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport del quinto ottavo di finale della Coppa d’Africa 2019 tra Madagascar e Repubblica Democratica del Congo. Nel fantastico scenario dell’Alexandria Stadium, si disputerà un match che si preannuncia molto spettacolare. Nella loro storia le squadre si sono affrontate solo sei volte e la Repubblica Democratica del Congo ...

Pronostico Ghana vs Tunisia - Coppa d’Africa 08-07-2019 e Formazioni : Coppa d’Africa, ottavi di finale, analisi, Formazioni e Pronostico di Ghana-Tunisia, lunedì 8 luglio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Continua la fase a eliminazione diretta in Coppa d’Africa in Egitto con la sfida tra il Ghana e la Tunisia. Il Ghana si qualificato grazie al primo posto conquistato nel gruppo F per via di una migliore differenza reti rispetto al Camerun. Dopo due pareggi nelle prime due giornate ...