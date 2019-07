Concerti | biglietti nominali obbligatori dal primo luglio | ecco cosa cambia con la nuova

ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2019) Riflettori puntati sulla legge 145, approvata lo scorso dicembre, che forse ai più non dice nulla, ma è in realtà molto importante sia per l’industria della musica dal vivo, sia per chi è appassionato die acquista i. Per combattere la rivendita attraverso canali non ufficiali dia prezzi gonfiati, il cosiddetto fenomeno del “secondary ticketing”, dal2019 per i grandi eventi dal vivo previsti per oltre cinquemila persone, èo che suici sia nome, cognome, luogo e data di nascita di chi li ha acquistati. Valida anche fino a tre accompagnatori. Per intenderci sonoda oltre 5mila persone quelli negli stadi, nei nei palasport, in alcuni grandi teatri e molti degli eventi estivi in location da grandi capienze, ne sono quindi toccati tutti i big della musica italiana, per citarne solo alcuni: Vasco, Cesare Cremonini, ...

