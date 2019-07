Come ti rovino le vacanze | trama | cast e curiosità del film con Chris Hemsworth

tvzap.kataweb

(Di domenica 7 luglio 2019) Domenica 7 luglio, in prima serata su Italia Uno dalle 21.25 in poi, va in onda la commedia americana del 2015tile, che nelmette insieme diverse stelle del genere (lo stesso Ed Helms, Leslie Mann, Chevy Chase o Charlie Day) più la chicca, qui in uno dei primi ruoli apertamente comici della sua carriera. La regia è di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein.tile: trailertileRusty Griswold, un giovane padre di famiglia, decide di sorprendere sua moglie Debbie e i loro due figli. Organizzerà un’indimenticabile vacanza on the road alla volta di un famoso parco divertimenti. Ma non tutto filerà liscio…tileEd Helms (Un’impresa da Dio, Piacere Dave,ti spaccio la famiglia, Natale all’improvviso) è il protagonista Rusty Griswold, ...

MIiracleAligner : Questa scena di come ti rovino le vacanze è un tb all'escursione nel Colorado - danielegabrieli : Chris Hemsworth in Come Ti Rovino le Vacanze interpreta un personaggio uguale e contrario rispetto a quello di Nico… - malsbehills : Chris hemsworth su come ti rovino le vacanze fa paccare -