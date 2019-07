Come ti rovino le vacanze film stasera in tv 7 luglio | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di domenica 7 luglio 2019)tileè ilin tv domenica 72019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVtilein tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: VacationGENERE: CommediaANNO: 2015REGIA: John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein: Ed Helms, Christina Applegate, Chris Hemsworth, Beverly D’Angelo, Chevy Chase, Skyler Gisondo, Steele Stebbins, Charlie Day, Leslie Mann, Keegan Michael KeyDURATA: 100 minutitilein tv:Ecco ladeloggi in tv. Rusty Griswold è un giovane uomo che vuole a tutti i costi cercare di mantenere unita la sua famiglia. Sorprende la moglie Debbie e i due figlioletti con la proposta di un viaggio attraverso gli States ...

