Volley femminile - Universiadi 2019 : risultati di oggi (6 luglio) e Classifiche. Italia sconfitta dal Giappone - non basta Nicoletti : Brutto passo falso per l’Italia nel torneo di Volley femminile valido per le Universiadi 2019. Al PalaSele di Eboli le azzurre sono state sconfitte dal Giappone per 3-1 (25-21; 22-25; 26-24; 26-24): un ko inatteso per le ragazze di coach Paglialunga visto che ieri avevano schiantato gli USA con un sonoro 3-0. Il match odierno è risultato molto equilibrato, le asiatiche hanno messo in difficoltà le padrone di casa che non sono riuscite a ...

Volley - Universiadi 2019 : risultati di oggi (6 luglio) e Classifiche. L’Italia riposa e rimane in testa al girone : L’Italia ha osservato un turno di riposo nel torneo di Volley maschile valido per le Universiadi di Napoli 2019. Ieri gli azzurri avevano sconfitto la Svizzera e rimangono in testa al proprio girone alla pari con Giappone e Argentina che oggi hanno battuto Messico e Svizzera. Di seguito tutti i risultati di oggi sabato 6 luglio e le classifiche. Volley Universiadi 2019: risultati E CLASSIFICHE GRUPPO A: Repubblica Ceca-Cina Taipei ...

Classifiche e risultati Qualificazioni Europei 2020 : il calendario e tutte le partite dei gironi. Quarta vittoria dell’Italia : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 21 marzo 2019 al 31 marzo 2020. Le 55 Nazionali partecipanti sono state suddivise in dieci gironi: le prime due classificate di ogni gruppo staccheranno il pass per la rassegna continentale. Gli altri 4 posti a disposizione per l’evento, che per la prima volta sarà itinerante, verranno assegnati tramite gli spareggi della Nations League. Di seguito il calendario completo, il ...

Risultati Coppa d'Africa 2019/ Diretta gol live - Classifiche : il Benin è agli ottavi! : Risultati Coppa d'Africa 2019: classifiche e Diretta gol live score delle quattro partite che martedì 2 luglio, per i gironi E ed F, chiudono la prima fase.

Coppa d’Africa 2019 : risultati e Classifiche dei gironi. Egitto avanti a punteggio pieno : La Coppa d’Africa 2019 si disputerà in Egitto dal 21 giugno al 19 luglio, la massima rassegna continentale di calcio prevede la partecipazione di 24 Nazionali per la prima volta nella storia ed eccezionalmente andrà in scena durante l’estate e non in inverno come succedeva fino all’ultima edizione. Saranno le città de Il Cairo, Alessandria, Suez, Ismailia ad ospitare l’evento con ben tre Stadi nella capitale: Cairo ...