Cina-Turchia volley femminile | Finale 3°-4° posto Nations League 2019 | orario d’inizio e

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Turchia 0-3 - azzurre travolte in Final Six. Si decide tutto con la Cina : L’Italia è stata letteralmente travolta dalla Turchia all’esordio nella Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre sono state sconfitte con un sonoro 3-0 (25-21; 25-15; 25-21) dalla formazione di coach Giovanni Guidetti e hanno incominciato nel peggiore dei modi la propria avventura negli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale. La nostra Nazionale ha incamerato una sonora batosta a Nanchino e ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Cina-Turchia 1-3. Ottima partenza per la formazione di Guidetti contro le padrone di casa : Si conclude con una delusione per il pubblico di casa la prima giornata della Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile. Nella seconda partita in programma la Turchia ha sconfitto la Cina con il risultato di 3-1 (25-22; 25-19; 22-25; 25-22) salendo provvisoriamente al comando del gruppo A in attesa della fondamentale sfida di domani contro l’Italia. Le azzurre erano infatti spettatrici interessante dell’incontro, nel ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Final Six - le avversarie dell’Italia ai raggi X. Cina senza titolari - sfida alla Turchia : L’Italia sarà grande protagonista nella Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile che andrà in scena a Nanchino (Cina) dal 3 al 7 luglio. Le azzurre si sono rese protagoniste di un’eccellente fase preliminare e si sono guadagnate sul campo il diritto di partecipare agli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale, le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno tutte le carte in regola per puntare al successo e per ...

Volleyball Nations League femminile 2019 – Italia con Cina e Turchia : ecco il calendario e gli orari delle Final Six : Pubblicato il calendario delle Final Six della Volleyball Nations League femminile 2019: ecco date e orari delle partite dell’Italia La Fivb ha ufficializzato il calendario della Final Six della Volleyball Nations League femminile 2019, in programma a Nanchino dal 3 al 7 luglio. Le azzurre, inserite nella pool A, esordiranno il 4 luglio con la Turchia (ore 13.30 Italiane) e il giorno seguente se la vedranno con le campionesse ...