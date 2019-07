Cina | Pellè a segno nella vittoria dello Shandong Luneng | esordio ok per Benitez

calcioweb.eu

(Di domenica 7 luglio 2019) Secondo successo consecutivo per loSuper League cinese: 2-0 sul campo del Beijing Renhe, aGrazianoe Guedes. Eder invece non incide con il Jiangsu Suning, sconfitto per 2-1 in casa del Tianjin Teda. Ottimoper il Dalian Yifang di Rafa: 3-1 contro l’Henan. ACarrasco ed Emmanuel Boateng con una doppietta. Comanda sempre il Beijing Gouan con 42 punti, loè quarto a 28 punti, Jiangsu sesto a quota 22.L'articolook perCalcioWeb.

