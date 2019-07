caffeinamagazine

(Di domenica 7 luglio 2019) Quando oltre che bellissima, sensuale e mozzafiato, riesci anche ad essere ironica e simpatica, il mix è letale. Stiamo parlando di, l’ex velina di Striscia la Notizia, showgirl amatissima dal pubblico italiano. Il suo ultimo post su Instagram è infatti una fusione di risate e sensualità. Tantissimi mi piace, tantissimi commenti, per una posa assolutamente da prima pagina.infatti è sdraiata in spiaggia, in un bikini da far girare la testa, turchese, perfettamente in linea con l’acqua cristallina dello sfondo. Un sole accecante, la sabbia dorata e poi, lei. Le gambe bellissime, il fisico scultoreo, il colorito già bello abbronzato, le mani tra i capelli. Unache fa innamorare. Oppure incavolare chi la guarda dal caldo dell’ufficio, della camera o del treno. Ma non c’è solo sensualità in questi scatti. E vi diciamo perché. dopo la. La ...

Noovyis : (“Che sirena!”. L’ultima foto sexy di Giorgia Palmas fa il giro del web) Playhitmusic - - Il__Boccia : RT @AlboGibba007: @16_10asr Che sirena - AlexIS270201 : @FavijTV Più che sirena mi sembra un'ancora ?????? -