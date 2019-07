C’è stato un terremoto di magnitudo 6 9 in Indonesia | nel mare delle Molucche

C’è stato un altro forte terremoto in California : Di magnitudo 7.1, superiore a quello di due giorni fa: per ora non ci sono notizie di morti o feriti, ma ci sono nuovi danni nella zona di Ridgecrest

C’è stato un attacco suicida a Tunisi - dice Reuters : A Tunisi, la capitale della Tunisia, c’è stato un attacco suicida contro un veicolo della polizia, che ha causato il ferimento di alcune persone, ma per ora ci sono poche e contrastanti notizie. Secondo l’agenzia di stampa Reuters, l’esplosione è

Giulia e Manuel - il tradimento C’è stato? Claudia Dionigi : “No comment” : tradimento di Manuel nei confronti di Giulia? Gli ultimi pettegolezzi sulla coppia di Uomini e Donne Manuel e Giulia si sono lasciati? Ormai la coppia di Uomini e Donne è sulla bocca di tutti: i telespettatori del noto dating show si stanno chiedendo cosa ne sarà del loro amore, dopo quello che sarebbe successo nelle […] L'articolo Giulia e Manuel, il tradimento c’è stato? Claudia Dionigi: “No comment” proviene da Gossip ...

Mondiali di calcio femminile – L’Italia vola ai quarti - tutto l’entusiasmo del ct Bertolini : “non C’è stato bel gioco - ma siamo state ciniche” : Le parole del ct azzurro Bertolini dopo la vittoria dell’Italia sulla Cina agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile in corso in Francia Un pomeriggio incredibile con le azzurre del calcio: l’Italia femminile ha battuto la Cina staccando il pass per i quarti di finale dei Mondiali 2019, in corso in Francia. Un traguardo incredibile, storico, con le calciatrici italiane che stanno regalando un sogno a tutti i loro ...

C’è stato un terremoto di magnitudo 7 - 3 nel Mar di Banda - in Indonesia : C’è stato un terremoto di magnitudo 7,3 a circa 220 chilometri di profondità nel Mar di Banda, che si trova in Indonesia, nell’Oceano Pacifico. La scossa è stata registrata alle 11:53 ora locale, quando in Italia erano le 4:53 del

C’è stato un terremoto di magnitudo 3.7 in provincia di Roma : Una scossa di terremoto è stata sentita distintamente a Roma e in altre zone del Lazio nella tarda serata di domenica: la scossa è avvenuta alle 22,43 con epicentro a Colonna, in provincia di Roma e a est della città,

M5s - Di Maio : “Non abbiamo posizioni nette su tutti i temi. Non C’è stato modo di confrontarci e decidere” : Le porte della sala dell’Hotel Garden di Terni restano aperte, e dall’esterno si ascolta chiaramente quel che Luigi Di Maio dice a militanti ed elettori penstastellati riuniti per l’assemblea territoriale del Movimento. “Per alcuni temi – è il ragionamento del capo politico del M5s – ce lo dobbiamo dire, non avevamo posizioni nette. Sulla Bolkestein ho chiesto a dieci Regioni che posizioni avessero: cinque erano a favore e ...

E C’è chi - per lavoro - fa l’avvistatore di balene : L'esameLa certificazione High Quality Whale WatchingLa certificazione High Quality Whale WatchingLa certificazione High Quality Whale WatchingLa certificazione High Quality Whale WatchingPer molti di noi l’idea di poter lavorare con gli animali è emozionante. Basta pensare al successo di alcuni annunci in tema, come quello per un’accarezzatrice di gatti in Grecia, oppure a professioni un po’ innovative, come il pet detective. Ma in questi casi ...

C’è stato un terremoto di magnitudo 6.8 in Giappone - e c’è un’allerta tsunami : Martedì c’è stato un terremoto di magnitudo 6.8 che ha colpito la regione di Yamagata, a nord della capitale Tokyo. La scossa è stata registrata alle 22:24, quando in Italia erano le 15.24. L’Agenzia metereologica del Giappone ha diffuso un’allerta

C’è stato un terremoto di magnitudo 5 - 5 in Indonesia : C’è stato un terremoto di magnitudo 5,5 in Indonesia, circa 148 km a est dalla città di Ende sull’isola di Flores. L’ipocentro è stato a oltre 100 chilometri di profondità, riporta l’USGS, e al momento non si hanno notizie di

C’è stato un terremoto di magnitudo 4.0 nei pressi di Tolmezzo - in provincia di Udine : Venerdì pomeriggio c’è stato un terremoto di magnitudo 4.0 nei pressi di Tolmezzo, in provincia di Udine. L’INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha detto di aver localizzato l’ipocentro del terremoto a 5 chilometri di profondità. I Vigili del

Oman - le immagini delle petroliere in fiamme. Tensione tra Usa e Iran : “C’è stato un attacco” : Le immagini mostrano una delle due petroliere in fiamme nel Golfo di Oman. Le navi coinvolte sono la norvegese Front Altair e la giapponese Kokuka Courageous. Mentre le marine militari di Iran e Usa sono intervenute per mettere in salvo l’equipaggio, gli Stati Uniti hanno accusato l’Iran di aver pianificato gli attacchi. L'articolo Oman, le immagini delle petroliere in fiamme. Tensione tra Usa e Iran: “C’è stato un ...

Piazza Fontana - quando morì Pinelli - in questura c’erano i depistatori dei servizi segreti : Le manovre per incastrare l’anarchico e proteggere i terroristi neri. L’interrogatorio fatale con almeno nove agenti segreti. Il poliziotto «graffiato». E l’appuntato in ambulanza con il moribondo. Un libro-inchiesta riapre il mistero della «diciottesima vittima» della strage di Piazza Fontana Piazza Fontana, il Buco che ?ci ha ingoiati " Pinelli me l'hanno ucciso mille volte"

Ferrari : l’errore di strategia a Montreal C’è stato : La Ferrari ha ammesso di aver fatto l’ennesimo errore di strategia domenica a Montreal. E’ stato lo stesso Mattia Binotto a confermare quello che chi seguiva il GP ha notato al volo – e sui social è stato scritto subito: quando a Vettel è stata data la controversa penalità di 5 secondi, a Charles Leclerc […] L'articolo Ferrari: l’errore di strategia a Montreal c’è stato sembra essere il primo su ...