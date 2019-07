Cassiera con sclerosi multipla licenziata | azienda revoca decisione

tg24.sky

(Di domenica 7 luglio 2019)conLa donna 45enne, assunta come categoria protetta e con un figlio di 11 anni, aveva superato i 6 mesi di congedo per malattia e aveva ricevuto la lettera. Eurospin si scusa: “Licenziamento partito automaticamente, non essendo pervenuta richiesta di aspettativa"

albiuno : RT @valy_s: La denuncia e l’indignazione collettiva sono servite. #Eurospin ritira il licenziamento di Stefania, la cassiera malata di scle… - Alberto00766701 : RT @valy_s: La denuncia e l’indignazione collettiva sono servite. #Eurospin ritira il licenziamento di Stefania, la cassiera malata di scle… - salidaparallela : RT @valy_s: Stefania,45 anni,mamma e cassiera di un #Eurospin della prov.di #Firenze. È affetta da sclerosi multipla e si è presa un CONGED… -