Canoa slalom | Europei Junior Under23 Liptovsky Mikulas 2019 | Francesca Malaguti di bronzo

(Di domenica 7 luglio 2019) Sono scattate oggi a, in Slovacchia, le prime finali individuali degli/Under 23 di: l’Italia può gioire per ilnel kayak femminiledi, ma si registrano altri quattro ingressi in finale degli azzurrini, con un’eliminazione di un soffio in semifinale. Nel kayak femminileconquista il, terza in 107.55, alle spalle delle ceche Katerina Bekova, oro in 105.84, ed Antonie Galuskova, seconda in 107.43. Ottava Marta Bertoncelli in 112.32, eliminata in semifinale Elena Borghi, 13ma e fuori dalla finale a 10 per 1.23. Nella canadese maschile Under 23 il migliore degli azzurri è Raffaello Ivaldi, quinto in 97.81, mentre Paolo Ceccon termina ottavo in 100.29, infine Flavio Micozzi si classifica nono in 102.23. Oro al francese Nicolas Gestin in 93.81, argento allo slovacco Marko ...

