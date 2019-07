Calciomercato serie A | Juve mira a Pogba | Pau Lopez alla Roma

Calciomercato serie A - la carrellata odierna : Roma e Lazio attive - i nomi di Sassuolo - Spal e Bologna : Il Calciomercato la fa sempre da padrone anche nel weekend. Come riporta la Gazzetta dello Sport, occhi puntati sempre verso la difesa per la Roma, con l’attesa per l’arrivo di Pau Lopez e le questioni Mancini e Bartra. Dalla Francia si parla dell’interesse sul giovane William Saliba, centrale 18enne, su cui c’è concorrenza. Non solo giovani ma anche esperti, sempre molto attenti i giallorossi ad Alderweireld. Per ...

Calciomercato serie B e Serie C - le ultime : il Pescara su Scamacca - pressing del Perugia su Iemmello : Non solo in Serie A, il Calciomercato è sempre più nel vivo anche in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Molto attivo il Pescara che ha chiuso con l’Atalanta il ritorno di Melegoni, fatta anche per Ta Bi, continua il pressing al Napoli per Tutino e Palmiero, per l’attacco piace sempre Scamacca. Continua il pressing del Perugia per Iemmello, si muove la Salernitana di Ventura che spinge per ...

Calciomercato serie B : tutte le ultime trattative ed ufficialità : Calciomercato Serie B: tutte le ultime trattative ed ufficialità Anche la Serie B in questo periodo è molto movimentata per ciò che riguarda il Calciomercato. Alcune squadre si stanno muovendo per allestire una rosa in grado di puntare alla promozione nella massima Serie, mentre altre cercano rinforzi per centrare la salvezza. Carpi, Padova, Foggia e Venezia sono retrocesse in Lega Pro al termine della passata stagione. Altre cinque ...

Calciomercato serie A : i movimenti delle neopromosse : Calciomercato Serie A: i movimenti delle neopromosse Brescia, Lecce e Hellas Verona saranno le new entry della prossima Serie A. Il Brescia e il Lecce, essendosi classificate rispettivamente in prima e seconda posizione, hanno guadagnato l’accesso diretto nella massima Serie. L’Hellas Verona, invece, ha sconfitto il Cittadella nella finale dei Play Off e si è aggiudicato un posto di diritto in Serie A. Ora, sarà importante capire ...

Calciomercato serie B e Serie C - l’Empoli fa sul serio per Stulac : doppia operazione del Livorno : Calciomercato Serie B e Serie C – Non solo il Calciomercato in Serie A, importanti trattative anche in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Livorno attivissimo in queste ultime ore, chiuso l’attaccante Floro Flores, in difesa sempre più vicino lo svizzero Morganella. Lo Spezia ha perfezionato l’arrivo del difensore Ramos dal Parma, offerta importante dell’Empoli per Stulac. ...

Calciomercato serie B - il punto : scatenate Empoli e Salernitana : La prossima stagione di Serie B si preannuncia entusiasmante, con grandi piazze pronte al salto di categoria: dall’Empoli al Frosinone, fino alle ambiziose Spezia e Salernitana. Tanti i colpi messi a segno dalle società cadette, tante le voci di Calciomercato. In particolare, si muove la Cremonese. I grigiorossi stanno definendo l’arrivo di Deli dal Foggia, vogliono riportare in Lombardia Cavion e seguono ...

Calciomercato serie A : ecco le ultime notizie della massima serie : Calciomercato serie A: ecco le ultime notizie della massima serie Il primo luglio scorso è iniziato ufficialmente il Calciomercato, ma molte squadre hanno giocato d’anticipo cominciando a sistemare la propria rosa con un discreto anticipo. Le big sono scatenate, alla ricerca di rinforzi costantemente e molto attive anche sul fronte cessioni. Andiamo dunque a vedere quali sono le ultime notizie più importanti provenienti dal mercato di ...

Calciomercato serie B e Serie C - le ultime trattative : Pescara attivissimo - l’attaccante per la Reggina : Non solo il campionato di Serie A, si muovono sul Calciomercato anche le squadre di Serie B e Serie C con l’intenzione di essere grandi protagoniste nella prossima stagione. Ecco il punto sulle trattative de ‘La Gazzetta dello Sport’. Il Pescara ha raggiunto un accordo di massima con il centrocampista Busellato che si libererà dopo la mancata iscrizione del Foggia, per l’attacco contatti con Scamacca del Sassuolo, ...

Calciomercato serie B e Serie C - Empoli e Benevento tentano il colpo : Reggina attivissima - si muove il Catania : Non solo il Calciomercato in Serie A, importanti trattative anche per quanto riguardano i campionati di Serie B e Serie C. Ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Empoli ha messo nel mirino Coda per sostituire Caputo, il nome nuovo per la difesa dell’Empoli è quello di Hancko della Fiorentina. Il Benevento tenta il colpo Kragl dopo la mancata iscrizione del Foggia, il Cosenza per l’attacco ha chiuso per ...

Calciomercato serie B e Serie C - le ultime trattative : si muove l’ambizioso Cosenza - scatenato il Bari : Non solo il Calciomercato in Serie A, si muovono anche i club per rinforzare le squadre di Serie B e Serie C. Si muove l’ambizioso Cosenza, come riporta il ‘Corriere dello Sport’ il tecnico Braglia ha richiesto l’ex Carpi Mbakogu ma il nome che stuzzica di più è quello di Federico Bonazzoli, nell’ultima stagione al Padova ma di proprietà della Sampdoria. Operazioni anche per un’altra calabrese, il ...

Calciomercato Serie A 2019/2020 – trattative ufficiali alla data odierna : Juventus, Napoli ,Roma, Inter , Milan, Lazio e tutte le squadre della Serie A. ATALANTA acquisti: Luis Muriel (a, 28 anni) 15 milioni, Marco Varnier (d, 21 anni) 9 milioni. cessioni: Andrea Petagna (a, 24 anni), Frank Kessie (22 anni, centrocampista) 24 milioni,

Calciomercato serie B - le ultime trattative : il Livorno su Siligardi - Spezia attivissimo : Calciomercato Serie B – Sono ore caldissime di Calciomercato, non solo in Serie A ma anche il Serie B, ecco il punto de ‘Il Corriere dello Sport’. Andrea Cisco giocherà nel Pescara nella prossima stagione, l’esterno offensivo arriva in prestito dal Sassuolo. Palmiero del Napoli potrebbe essere il giusto sostituto di Brugman, L’Ascoli spera di ricevere dal Genoa il prestito dell’attaccante Asencio, il ...

Calciomercato serie C - il Monza di Berlusconi tratta Mattia Corradi e Del Grosso (RUMORS) : Continua la faraonica campagna acquisti del Calcio Monza che insegue la promozione in Serie B. Dopo aver concluso quattro trattative nei giorni scorsi, il club di Silvio Berlusconi inseguirebbe altri due obiettivi: si tratta del centrocampista Mattia Corradi e del difensore Cristiano Del Grosso. La società brianzola, intanto, ha annunciato che da luglio cambierà denominazione (si chiamerà 'Ac Monza') e il logo del club. Mattia Corradi e Federico ...

Calciomercato serie A : segui live il calciomercato dei club italiani : Vivi le ultime notizie del calciomercato con La Notizia Sportiva, segui le nostre pillole di mercato live dai migliori club della Serie A Tim.Bologna – Rodrigo Palacio ha deciso: sarà ancora un giocatore del Bologna. L’argentino non valuterà altre offerteJuventus – Su De Ligt è tornato il Barcellona? Nonostante la foto di oggi con Piqué, la priorità del giocatore resta sempre la Juventus. Juve che pensa al rinnovo di ...