Calciomercato Reggina | pronte 5 ufficialità | i nomi per l’attacco

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime trattative : Pescara attivissimo - l’attaccante per la Reggina : Non solo il campionato di Serie A, si muovono sul Calciomercato anche le squadre di Serie B e Serie C con l’intenzione di essere grandi protagoniste nella prossima stagione. Ecco il punto sulle trattative de ‘La Gazzetta dello Sport’. Il Pescara ha raggiunto un accordo di massima con il centrocampista Busellato che si libererà dopo la mancata iscrizione del Foggia, per l’attacco contatti con Scamacca del Sassuolo, ...

Calciomercato Serie B e Serie C - Empoli e Benevento tentano il colpo : Reggina attivissima - si muove il Catania : Non solo il Calciomercato in Serie A, importanti trattative anche per quanto riguardano i campionati di Serie B e Serie C. Ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Empoli ha messo nel mirino Coda per sostituire Caputo, il nome nuovo per la difesa dell’Empoli è quello di Hancko della Fiorentina. Il Benevento tenta il colpo Kragl dopo la mancata iscrizione del Foggia, il Cosenza per l’attacco ha chiuso per ...

Calciomercato Reggina - ufficiale Guarna : arriva il nuovo portiere : nuovo colpo di mercato per il campionato di Serie C. La Reggina comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Enrico Guarna. Il portiere calabrese si lega al club amaranto sottoscrivendo un biennale. Nato a Catanzaro l’11 agosto 1985, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Locri. Dopo aver esordito in Serie D con la maglia amaranto nella stagione 2001/02, è l’Ascoli ad acquisirne le prestazioni sportive ...

Calciomercato Reggina - i primi due acquisti : Guarna + Cristini : Calciomercato Reggina – La Reggina lavora senza sosta per costruire una squadra sempre più competitiva per la prossima stagione. Nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità dell’arrivo dell’allenatore Mimmo Toscano, una garanzia per il club amaranto che punta alla promozione in Serie C. Nelle ultime ore sono stati chiusi due colpi importanti, sorpresa in porta, sembrava fatta per Nordi invece il nuovo estremo ...

Calciomercato Reggina - proposto il centrocampista Fausto Rossi : Calciomercato Reggina – In attesa di ufficializzare l’arrivo dell’allenatore Mimmo Toscano la Reggina inizia a muoversi sul mercato con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva per tentare la promozione diretta nel campionato di Serie B. Diversi i nomi circolati nelle ultime ore, secondo quanto riporta StrettoWeb l’ultima suggestione porta a Fausto Rossi. centrocampista classe ’90, cresciuto nella ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Duello Reggina-Bari e valzer portieri in Serie C - Di Francesco vuole Berardi alla Samp - i nuovi nomi per il Milan : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. Calciomercato Serie C – Il Calciomercato entra nel vivo, non solo le trattative in Serie A e Serie B, movimenti anche nel campionato di Serie C. Ecco il punto sulle trattative nell’edizione ...