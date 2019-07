Calciomercato Parma | preso l’albanese Dermaku | era svincolato

lanotiziasportiva

(Di domenica 7 luglio 2019) Kastriotè un nuovo giocatore del: nelle ultime due stagioni era a Cosenza. Nazionale albanese, può esordire in A a 27 anni.“powered by Goal”A 27 anni, forse, è arrivato il momento di un esordio in Serie A soltanto sfiorato in passato. Il personaggio in questione è Kastriot, difensore centrale annunciato ufficialmente dalcome suo nuovo rinforzo di.“IlCalcio 1913 comunica il tesseramento del difensore Kastriot(Scandiano, 15/01/1992), che ha firmato un contratto con scadenza 30.06.2023. Il giocatore la scorsa stagione era in forza al Cosenza (32 presenze e 1 rete), club dal quale si è”.ha trascorso gli ultimi due campionati in Calabria, prima conquistando la promozione dalla Serie C alla Serie B e poi contribuendo in modo attivo alla salvezza del Cosenza. Il suo contratto con i rossoblù è scaduto ...

