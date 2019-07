Calciomercato Napoli | dalla Spagna ribadiscono | James Rodriguez ‘tentato’ dall’Atletico

calcioweb.eu

(Di domenica 7 luglio 2019)è al momento uno dei principali obiettivi delper rinforzare il reparto offensivo. Il colombiano, reduceCoppa America, non rientra nei piani del Bayern Monaco (squadra in cui ha giocato quest’anno) e del Real Madrid (proprietaria del cartellino). Ma non c’è solo la compagine azzurra sulle sue tracce.rilanciano einfatti un’indiscrezione che circolava già da una decina di giorni: il calciatore sarebbe ‘tentato’ dall’Atletico Madrid. Secondo il portale di sport colombiano ‘Gol Caracol’, il giocatore avrebbe espresso il suo gradimento per la squadra guidata da Diego Simeone. Da parte dell’Atletico Madrid si sta lavorando a fari spenti in attesa della cessione di Antoine Griezmann al Barcellona che permetterebbe al club di disporre della liquidità necessaria per dare ...

