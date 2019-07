Calciomercato Juventus | idea Lukaku | potrebbe arrivare anche Trippier

Calciomercato Juventus - Cancelo o Cuadrado? Ecco chi resta e chi parte : Calciomercato Juventus – La Juventus non è concentrata solo a rafforzare la rosa da mettere a disposizione di Maurizio Sarri, ma è anche al lavoro sul fronte delle cessioni. Il prescelto numero uno da sacrificare sul mercato rimane Joao Cancelo. Cancelo che sembra essere stato bocciato per motivi tecnici e comportamentali, nulla a che vedere con i […] More

Calciomercato Juventus - De Ligt : l’accordo con l'Ajax sarebbe vicino - contatto con Sarri : Il Calciomercato della Juventus si avvicina sempre di più a chiudere una delle operazioni più importanti dell’estate. Mino Raiola, secondo Tuttosport, è in contatto con l’Ajax per limare i dettagli dell’accordo tra i bianconeri e i lancieri per de Ligt. Con il giocatore è già tutto fatto, la prossima settimana sarà con ogni probabilità quella dell’annuncio. Nel frattempo il diciannovenne ha già parlato con Sarri per parlare del nuovo progetto ...

Calciomercato Juventus : Zaniolo può arrivare - ma solo ad una condizione : Calciomercato Juventus – La prima pagina del Corriere dello Sport di Domenica 7 luglio 2019 apre con un intitolo che non lascia spazio all’interpretazione: “Zaniolo vuole la Juve. La Roma valuta la cessione”. Il quotidiano sportivo romano, poi, all’interno, analizza nel dettaglio la situazione relativa all’enfant-prodige del calcio italiano. Calciomercato Juventus, Zaniolo vuole solo la […] More

Calciomercato Juventus - Sarri chiama De Ligt : parole decisive : Calciomercato Juventus De Ligt: spunta la telefonata tra il giocatore e il mister bianconero. Tutte le forze bianconere sono ormai concentrate sulla chiusura della trattativa che dovrebbe portare, si spera presto, a Torino il talento olandese Matthijs De Ligt, reduce da una stagione a dir poco colossale con la maglia dell’Ajax ed artefice dell’impresa in Champions […] More

Calciomercato Juventus : si punta su De Ligt - potrebbero partire Cuadrado e Mandzukic : E' sempre la Juventus ad essere protagonista in questo Calciomercato estivo. La società bianconera non vuole essere "padrona" solo in Italia, dove vince ormai lo scudetto da ben otto anni, ma vuole vincere la Champions League e per farlo c'è bisogno di un organico sempre più importante. E non è un caso che il club si sia mosso con largo anticipo, mettendo a segno due colpi davvero strabilianti come i centrocampisti Rabiot e Ramsey. Elementi che ...

Calciomercato Juventus : un no secco per l’obiettivo dichiarato del mercato : Calciomercato Juventus : arriva un no secco per Chiesa Nel corso di un’intervista al “Sole 24 ore” il nuovo Presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha rilasciato delle dichiarazioni che fanno gelare la dirigenza bianconera in merito al futuro di Federico Chiesa. Calciomercato Juventus: un no secco che gela i bianconeri Dichiarando apertamente di voler lasciare […] More

Calciomercato Juventus : guerra al Napoli per l’erede di Mbappè : Calciomercato Juventus: non solo Icardi, un altro derby con i partenopei sul fronte offensivo. Il reparto avanzato è quello che, ad oggi, necessita di maggiori interventi, e sul nome di Paratici è finito un nome nuovo. Stando a quanto riportato da Calciomercato.it , Juve e Napoli si stanno contendendo quello che è considerato il nuovo […] More

Calciomercato Juventus - offerta monstre dalla Cina per il bianconero : Calciomercato Juventus – Come quello di tutti i club, il Calciomercato della Juventus non può essere caratterizzato da sole entrate. E tra coloro che potrebbero essere sacrificati e lasciare la Vecchia Signora c’è il colombiano Juan Cuadrado. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport nei giorni scorsi a Milano c’è stato un incontro tra la dirigenza bianconera e […] More

Calciomercato Juventus - Agnelli scatenato : vorrebbe Icardi e De Ligt : Il Calciomercato estivo è ormai entrato nel vivo. Le squadre italiane hanno iniziato a darsi battaglia per assicurarsi i migliori giocatori sulla piazza. Tra le squadre più attive vi sono sicuramente la Juventus e il Napoli, con i due club italiani pronti a chiudere altri importanti colpi dopo aver già effettuato acquisti di rilievo. La SSC Napoli, dopo aver messo sotto contratto Giovanni Di Lorenzo e Kostas Manolas, è pronta a rinforzare ...

Calciomercato Napoli – Forte l’interesse per Mauro Icardi : c’è da battere la concorrenza della Juventus : Il Napoli sembra Fortemente interessato a Mauro Icardi ma per il bomber dell’Inter c’è da battere la concorrenza della Juventus Il Napoli sembra deciso a ridurre il gap con la Juventus nell’attuale mercato estivo. Dopo l’arrivo di Manolas in difesa, gli azzurri hanno messo il mirino su Mauro Icardi, bomber di alto livello ormai finito ai margini dell’Inter. Le valutazioni a 3 cifre fatte dai nerazzurri nei mesi scorsi si sono abbassate ...

Calciomercato Juventus news/ Mandzukic in partenza per Icardi? - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus news: Ultime notizie sabato 6 luglio 2019. Ecco tutte le voci e indiscrezioni sulle trattative dei campioni d'Italia.

Calciomercato Juventus : Lukaku - inserimento e clamoroso sgarbo all’Inter : Calciomercato Juventus: inserimento per Lukaku Clamorosa l’indiscrezione lanciata nella notte da Sky sport: secondo la redazione giornalistica del colosso giornalistico internazionale, la Juve starebbe cercando di inserirsi nella trattativa tra Inter e Manchester United per Romelu Lukaku. Calciomercato Juventus: Lukaku, clamoroso sgarbo della Juve all’Inter L’inserimento potrebbe avere un duplice significato: da un lato ...

Calciomercato Juventus e Napoli : sfida per Rafael Leão : Duello tutto italiano tra Juventus e Napoli per Rafael Leão, attaccante 20enne del Lille considerato dagli addetti ai lavori il nuovo Kylian Mbappé.“powered by Goal”In Francia lo paragonano a Kylian Mbappé per caratteristiche tecniche e fisiche, confronto probabilmente un po’ azzardato ma non troppo: di Rafael Leão si sono accorti in molti, anche in Serie A.In Italia sono due i club che vorrebbero acquistarlo: Juventus e Napoli, che ...

