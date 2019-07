Calciomercato | il punto sull’estero | l’Atletico Madrid fa spesa in Italia | la

Calciomercato - è valzer di attaccanti : inserimento della Juve per Lukaku - il punto su Inter e Napoli : Clamoroso valzer di attaccanti che riguarda le big del campionato di Serie A: Inter, Napoli e Juventus. L’ultima notizia è davvero sorprendente e riguarda l’inserimento del club bianconero per Lukaku, l’attaccante del Manchester United sembrava ormai dei nerazzurri ma la mossa della Juventus sembra aver spiazzato tutti, da valutare i motivi di questa trattativa, un vero Interesse oppure una manovra di disturbo ...

Calciomercato - il punto sull’estero : si muovono Real Madrid e Psg : Calciomercato – Tanti movimenti all’estero in questa nuova giornata di Calciomercato. Molto attivo il Real Madrid, soprattutto in uscita. Il terzino sinistro Reguilon è in procinto di passare al Siviglia in prestito fino al 30 giugno 2020. I Blancos sono in trattativa anche con l’Arsenal per la cessione di Lucas Vazquez. I Gunners sarebbero disposti a offrire 32 milioni più 3 di bonus. Sul calciatore ci sono anche Inter e ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Due nomi nuovi per il Milan - asse attivo Genoa-Torino - il punto sulla B : DUE nomi nuovi PER IL Milan – Nelle ultime ore pare scemato l’interesse per Dani Ceballos, ma si insiste per Mariano Diaz, attaccante (l’ultima stagione al Lione) in grado di giocare anche da trequartista. Il prezzo è abbordabile: si parla di 20-25 milioni. I rossoneri stanno provando ad imbastire la trattativa sulla base del prestito con obbligo di riscatto. Sempre vivi i contatti per Lovren del Liverpool. Il centrale croato è ...

Calciomercato - il punto sull’estero : Ander Herrera al Psg - curiosa presentazione di Che Adams al Southampton : Il Calciomercato non dorme mai. Arrivano colpi dall’estero. Il Psg ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista Ander Herrera dal Manchester United. Il 29enne giocatore spagnolo ha firmato un contratto di cinque anni fino al 2024. I parigini sono attivi anche in uscita: ceduto Krychowiak alla Lokomotiv Mosca per 12,5 milioni di euro. Il Siviglia mette a segno un altro colpo: arriva Lucas Ocampos dal Marsiglia. L’ex ...

Calciomercato Serie B - il punto : scatenate Empoli e Salernitana : La prossima stagione di Serie B si preannuncia entusiasmante, con grandi piazze pronte al salto di categoria: dall’Empoli al Frosinone, fino alle ambiziose Spezia e Salernitana. Tanti i colpi messi a segno dalle società cadette, tante le voci di Calciomercato. In particolare, si muove la Cremonese. I grigiorossi stanno definendo l’arrivo di Deli dal Foggia, vogliono riportare in Lombardia Cavion e seguono ...

Calciomercato - il punto sull’estero : il Manchester City prende Rodri - idea Atletico per il dopo Griezmann : Altra intensa giornata di Calciomercato. Tanti i colpi messi a segno nelle ultime ore anche all’estero. Il Manchester City ha pagato la clausola rescissoria di 70 milioni di euro all’Atletico Madrid per Rodrigo Hernandez, meglio noto come Rodri. La settimana prossima sarà decisiva per il passaggio di Griezmann al Barcellona. L’Atletico Madrid pensa già al sostituto. Il nome giusto sembra essere quello di Alexandre ...

Calciomercato Napoli - il punto : la verità su James Rodriguez - Lozano e Insigne : Calciomercato Napoli – Il Napoli attende novità sul fronte James Rodriguez. Dalla Spagna danno l’affare per fatto. Altri nomi caldi in entrata e in uscita sono Lozano e Insigne. Nelle scorse settimane si è parlato del messicano del Psv come alternativa al colombiano del Real Madrid. Anche Aurelio De Laurentiis ha smentito il possibile doppio colpo in entrata. Ma, stando alle indiscrezioni delle ultime ore, il Napoli potrebbe ...

Calciomercato Bologna - Fenucci fa il punto : tra nomi in entrata e le richieste dei big : Altro annuncio in casa Bologna, in occasione della conferenza stampa di presentazione delle nuove maglie. Non si parla solo di stadio, ma anche di mercato. E’ sempre l’amministratore delegato Claudio Fenucci a fare il punto. Ecco le sue parole. “Il centrocampista Schouten è il più vicino a essere ufficializzato. Per i difensori Tomiyasu e Denswill ci sono aspetti da limare con società o con i giocatori. Il nuovo decreto ...

Calciomercato Atalanta - ultime notizie : il punto sulle trattative : Calciomercato Atalanta, ultime notizie: il punto sulle trattative La stagione di Calciomercato è finalmente entrata nel vivo. Da Lunedì 01 Luglio 2019 si è aperta ufficialmente e terrà compagnia agli appassionati fino al 02 Settembre 2019. Dopo aver concluso l’annata nel migliore dei modi a suon di record, non si può non spendere qualche parola per l’Atalanta. I bergamaschi sono ormai una garanzia di bel gioco e di risultati ...

Calciomercato - il punto sull’estero : Kjaer saluta Siviglia - il destino di Karius - novità Denis Suarez : Il Calciomercato si muove anche all’estero. Tante le squadre attive. Simon Kjaer lascerà Siviglia. L’ex difensore di Palermo e Roma è in procinto di trasferirsi al Fenerbache per 7 milioni. Il Barcellona e il Celta Vigo hanno appena raggiunto l’accordo per il trasferimento del centrocampista Denis Suarez dalla Catalogna alla Galizia. Al club blaugrana, come rivela il Mundo Deportivo, vanno 12,9 milioni, più bonus. Il ...

Calciomercato - il punto sulle trattative : la Fiorentina chiude Bennacer - duello Genoa-Lecce - doppia idea del Bologna : Si sta per chiudere una settimana movimentata per quanto riguarda il Calciomercato, le squadre hanno avviato diverse trattative che dovrebbero trovare epilogo positivo entro le prossime ore. Il Genoa si aggiunge alla corsa con Farias, si preannuncia un testa a testa con il Lecce, il Sassuolo ha chiuso per Caputo e come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ ha sondato il terreno anche per Inglese. Per l’attacco del Bologna ...

Calciomercato - il punto sull’estero : da Morata a Neymar passando per Eriksen e Mbappé : Calciomercato – Si pensa al Calciomercato non solo in Italia ma anche all’estero. Il Chelsea ha chiesto all’ Atlético Madrid di riscattare Alvaro Morata per 55 milioni di euro entro l’estate, come pattuito nell’accordo stipulato lo scorso inverno per il prestito di 18 mesi del giocatore. Secondo il Daily Telegraph, i Blues avrebbe intimato ai Colchoneros di mantenere i patti altrimenti Morata farà ritorno a ...

Calciomercato Inter - il punto : da Sensi a Lukaku fino a Nainggolan - la situazione tra entrate e uscite : Calciomercato Inter – L’Inter continua a lavorare senza sosta sul mercato. Definito l’arrivo di Stefano Sensi dal Sassuolo, grazie a Gravillon, si puntano Lukaku, Barella e Dzeko, con il nodo Nainggolan sempre sa sciogliere. Visita in sede ieri per Federico Pastorello, agente di Edoardo Vergani, promettente attaccante nerazzurro, inserito nella trattativa per Sensi. Il diciottenne ha chiesto di poter scegliere la propria ...

Calciomercato Genoa - il punto sulle entrate : in attesa delle ufficialità spunta un’offerta per Bruno Amione : Calciomercato Genoa – Rossoblu scatenati in questi ultimi giorni e capaci di chiudere diverse operazioni in attesa di ufficialità. Si aspetta infatti l’annuncio per Antonio Barreca (i dirigenti liguri si incontreranno domani con il Monaco per l’acquisto a titolo definitivo) e per Cristian Zapata, svincolato dal Milano e che firmerà un biennale. Nel frattempo, il Genoa guarda ancora in Argentina dopo l’operazione ...