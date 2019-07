Calciomercato Fiorentina | Terracciano è ufficiale | arriva dall’Empoli

lanotiziasportiva

(Di domenica 7 luglio 2019) Lapiazza un acquisto per la sua porta: Pietroviene prelevato dall’Empoli a titolo definitivo.“powered by Goal”La nuovadi Vincenzo Montella e Rocco Commisso annuncia un nuovo acquisto, in modo. Magari non è il colpo che può far sognare i tifosi, ma è un innesto sicuramente molto utile alla causa. Si tratta del portiere Pietro.Questo il comunicato della, con il quale si annuncia l’acquistodel portiere fino ad oggi in forza all’Empoli.“ACFcomunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pietrodall’Empoli F.C., nato a San Felice a Cancello (Caserta) l’8 Marzo del 1990, nella seconda parte della scorsa stagione, ha giocato, in prestito, con la maglia viola collezionando 2 presenze”.Al netto ...

