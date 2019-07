Bussetti annuncia la ‘scuola regionale’ | ‘Ecco perché convinceremo tutti’

Bussetti annuncia : PAS e concorso straordinario scuola - in arrivo il decreto a luglio : Il decreto per i PAS e il concorso straordinario nella scuola secondaria per i docenti con tre anni di servizio, sta per arrivare: a confermarlo è il ministro Bussetti. Intervistato dal Corriere, afferma: “Entro luglio intendo proporre un decreto legge per dare attuazione all’accordo con i sindacati per il concorso straordinario per la scuola secondaria, riservato ai precari con più di tre anni di anzianità“. PAS e concorso straordinario e ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : Bussetti annuncia 100mila assunzioni in 4 anni ma ‘deve chiarire’ : Gli ultimi Governi si sono contraddistinti per il loro bramoso desiderio di annunci, come se fossero affetti da una vera e propria malattia, l”annuncite’. Nemmeno il cosiddetto ‘Governo del cambiamento’ si è sottratto a questa regola degli spot pubblicitari a proprio favore. Anche il Ministro Bussetti continua su questa strada, come dimostrato dalle sue ultime dichiarazioni rilasciate al TG1: ‘Entro il 2023 saranno ...

Il ministro Bussetti annuncia nuovi concorsi per 70 mila posti nella scuola : Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è stato raggiunto l'accordo con le organizzazioni sindacali sul tema del reclutamento e del precariato nella scuola. L'accordo è stato chiuso nell'ambito di uno dei tavoli tematici attivati a seguito dell'Intesa siglata lo scorso 24 aprile a Palazzo Chigi alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del ministro Marco Bussetti. "L'accordo raggiunto oggi - ...

Bussetti annuncia concorsi per quasi 70 mila posti nella scuola : “Bandiremo due concorsi per la scuola secondaria, fra straordinario e ordinario, per quasi 50mila posti. Altri 17.000 sono quelli del concorso ordinario per infanzia e primaria. Nei prossimi mesi, dunque, bandiremo quasi 70.000 posti nella scuola”. Lo annuncia il ministro dell’istruzione Marco Bussetti al termine dell’incontro con i sindacati della scuola. Sono previste misure straordinarie per il reclutamento dei precari ...