Borriello | “Ci abbiamo vinto uno scudetto con la pista d’atletica”

San Paolo - Borriello pronti per la campagna abbonamenti : “Circa 54mila posti - saranno nominali e non si potrà stare in piedi sui sediolini…” : Borriello sul nuovo San Paolo Ciro Borriello, assessore allo Sport del Comune di Napoli, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare del calcio Napoli e delle nuove regole del San Paolo: “campagna abbonamenti, siamo pronti. Il conteggio dei posti siamo intorno ai 54mila circa. I maxischermi tolgono quasi 500 posti. Comunicheremo al Napoli ad inizio settimana il ...