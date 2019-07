Bitter Sweet anticipazioni | Demet fa una scoperta sconvolgente

Bitter Sweet - trame : la sorella di Deniz tenta di uccidere la Piran prima delle nozze : Torna l'appuntamento con Bitter Sweet, la serie tv turca in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Nelle prossime puntate italiane, la sorella di Deniz deciderà di organizzare un piano diabolico contro Nazli Piran per impedirle di sposare Ferit Aslan, l'uomo che ha sempre amato. Bitter Sweet: la cuoca non vuole sposare Ferit Le anticipazioni di Bitter Sweet, relative alle puntate in onda nelle prossime settimane in Italia, svelano che Deniz ...

Bitter Sweet Anticipazioni Turche : Ferit e Nazli passano la notte insieme : Dopo una serata in cui entrambi hanno bevuto troppo, Ferit e Nazli si addormentano abbracciati. Tra loro è evidente che c'è amore.

Anticipazioni Nazli e Ferit Bitter Sweet - la storia finisce sui giornali : papà di lei furioso : Anticipazioni Bitter Sweet, Nazli e Ferit soci in affari A un certo punto di Bitter Sweet Nazli e Ferit diventeranno soci di un ristorante. Vi spieghiamo subito perché: la ragazza non riuscirà più a tenere nascosto il segreto di Asuman al suo amato e deciderà di conseguenza di lasciarlo perdere perché non vedrà alcuna possibilità […] L'articolo Anticipazioni Nazli e Ferit Bitter Sweet, la storia finisce sui giornali: papà di lei furioso ...

Bitter Sweet - anticipazioni : Ferit e Nazli si baciano ma lei finge di non ricordarlo! : Ferit e Nazli - Bitter Sweet E’ finalmente arrivata l’ora del primo bacio per Ferit (Can Yaman) e Nazli (Ozge Gurel), i protagonisti di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore: entrambi tristi perchè il piccolo Bulut è stato affidato agli spietati Hakan (Necip Memili) e Demet (Alara Bozbey), i due ragazzi non riusciranno a sopprimere l’attrazione che sentono e si scambieranno un lungo ed intenso bacio. Il mattino ...

Bitter Sweet spoiler : la moglie di Hakan sequestra Nazli - Deniz ha un incidente : La nuova soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, che ha già conquistato il pubblico italiano pur essendo approdata su Canale 5 soltanto da un mese, continuerà a riservare numerose sorprese. Le anticipazioni riguardanti ciò che succederà negli episodi di agosto rivelano che Demet ancora una volta farà il possibile per impedire al suo ex fidanzato Ferit Aslan di essere felice al fianco di Nazli Piran. Quest’ultima verrà sequestrata dalla ...

Bitter Sweet trama episodio 21 : Bulut scappa - Onder vuole accusare Ferit di rapimento : Le anticipazioni della soap turca Bitter Sweet – Ingredienti D'Amore riportano novità interessanti e clamorosi colpi di scena. Nel 21esimo episodio, in programma lunedì 8 luglio su Canale 5 alle 14:45 circa, Bulut scappa di casa e Hakan trasforma questa opportunità per mettere in atto un piano malvagio ai danni di Ferit e Nazli. Nel frattempo, i due protagonisti si ritrovano in una condizione di ordinaria confusione in amore. Riusciranno a ...

Bitter Sweet anticipazioni : la cuoca e l'Aslan danno scandalo - Demet minacciata dal marito : La nuova serie televisiva di origini turche “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14.45, continua a stupire con tanti colpi di scena. Nelle puntate che verranno trasmesse in Italia tra qualche settimana, Hakan Onder perderà il senno della ragione, quando scoprirà che Ferit Aslan e Nazli Piran hanno dato scandalo nella stampa a causa di sua moglie. Il cognato di Deniz questa volta non ...

Bitter Sweet - spoiler agosto : l'Aslan e la Piran si sposano per il bene di Bulut : Il nuovo sceneggiato turco “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” che terrà compagnia ai telespettatori italiani per tutta l’estate 2019, lascerà con il fiato sospeso anche nelle puntate del prossimo mese. Le anticipazioni di agosto, rivelano che Ferit Aslan finalmente troverà una soluzione per potersi ricongiungere con il suo adorato nipote Bulut. Il ricco imprenditore e la cuoca Nazli Piran fisseranno un accordo per garantire una vita serena al ...

Bitter Sweet - trame : Demet chiede il divorzio dopo essere stata aggredita da Hakan : Torna lo spazio con Bitter Sweet, la serie tv turca che sta collezionando ottimi ascolti sulle reti Mediaset. Nelle nuove puntate in onda tra qualche settimana su Canale 5 Hakan Onder dimostrerà di provare una cocente gelosia per Ferit Aslan tanto da arrivare a maltrattare Demet. Bitter Sweet: Hakan geloso della moglie Le anticipazioni di Bitter Sweet, riguardanti le puntate che i telespettatori italiani avranno modo di vedere nelle prossime ...

Anticipazioni puntate Bitter Sweet - Hakan viene sparato e minaccia di morte Demet : puntate Bitter Sweet, Anticipazioni Hakan e Demet: colpi di scena dalla Turchia Anticipazioni con numerosi colpi di scena a Bitter Sweet perché questa volta riguardano Demet e Hakan, i cattivissimi della soap opera turca. Cosa succederà esattamente? Di tutto e di più, ve lo diciamo subito. Hakan inizierà a sospettare che Demet nutre ancora un […] L'articolo Anticipazioni puntate Bitter Sweet, Hakan viene sparato e minaccia di morte Demet ...

Bitter Sweet - anticipazioni del mese di agosto : Hakan tenta di uccidere Ferit : Dopo il successo del mese di giugno, anche a luglio Bitter-Sweet-Ingredienti d'amore sta avendo grande successo tenendo incollati il pubblico di Canale 5 a partire dalle 14.45 ogni giorno dal lunedì e venerdì. Ma cosa accadrà nelle puntate che andranno in onda ad agosto? Bitter Sweet, Bulut torna dalla zia e presunta crisi Ferit-Nazli Nelle puntate di Bitter Sweet, soap opera turca trasmessa in onda su Canale 5 e che sta appassionando milioni di ...

Bitter Sweet - spoiler : l'Aslan assume un detective privato per spiare la sorella di Asuman : Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni sul nuovo sceneggiato turco Bitter Sweet - Ingredienti d’amore la cui versione originale è composta da 26 puntate mentre in Italia sono state ridotte aumentando quindi il numero degli appuntamenti. Le anticipazioni riguardanti ciò che accadrà in onda tra qualche settimana svelano che Nazli Piran desterà sospetti a Ferit Aslan per il suo atteggiamento. La cuoca, stufa di dover continuare a mantenere ...

Bitter Sweet - prossima settimana : la Piran intenta a smascherare Asuman : Nelle prossime puntate italiane dell’intrigante soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, la giovane Asuman scatenerà ancora una volta l’ira della sorella Nazli Piran. Gli spoiler dall’8 al 12 luglio 2019 rivelano che l’asPirante chef perderà le staffe dopo la sentenza del giudice che ha affidato Bulut a Demet ed Hakan. La coinquilina di Fatos, dopo essersi scagliata contro la sorella per aver fatto allontanare il suo datore di lavoro ...

Bitter Sweet - anticipazioni al 12 luglio : Deniz scopre che l'Aslan è cotto di Nazli : La serie tv "Bitter Sweet" continua a macinare ascolti sempre più alti su Canale 5. Nelle nuove puntate trasmesse da lunedì 8 a venerdì 12, Deniz chiuderà i rapporti con Alya e scoprirà che tra Ferit Aslan e Nazli Piran c'è del tenero. Demet, invece, apprenderà di essere in stato interessante. Bitter Sweet: Bulut fugge di casa Le anticipazioni di Bitter Sweet riguardanti gli episodi in onda dall' 8 al 12 luglio su Canale 5, svelano che la ...