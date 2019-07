Birra | regina dell’estate | gli 8 benefici per la salute

vanityfair

(Di domenica 7 luglio 2019) Laè più nutriente di altre bevande alcolicheLapuò aiutare a proteggere il cuoreLaaiuta a prevenire i calcoli renaliLaabbassa il colesterolo cattivoLarafforza le ossaLaaiuta a ridurre lo stressLapuò aiutare a migliorare la memoriaLaaiuta la funzione cognitivadell’estate. Sinonimo di convivialità e dello stare in compagnia, è la bevanda ideale per innaffiare grigliate e feste di paese. Non solo: può diventare un ottimo spunto per mettersi in viaggio e prenotare le vacanze. Lo rivela un recente sondaggio della World Food Travel Association: il 24% degli intervistati è stato un turista della, il 16% è disposto a mettersi in viaggio per partecipare a un festival dellae il 14% ha visitato un birrificio o percorso una strada della. Una meta imperdibile da visitare, se amate la qualità della bionda ...