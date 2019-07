Bellinzago Lombardo | famiglia aggredisce carabinieri alla festa del paese | arrestata

ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2019) Una, padre, due figlie e genero, tre dei quali pregiudicati, si sono scagliati contro una pattuglia didurante unadiorganizzata dPro Loco. È successo a, in provincia di Milano: i quattro hanno aggredito i militari che erano intervenuti sul posto dopo esser stati chiamati dgente presente all’evento perché lacontinuava a molestare i presenti. Le due figlie non hanno avuto remore a picchiare un carabiniere donna, tirandole i capelli e colpendola con la borsetta. I quattro sono stati arrestati per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Per i militari ferite giudicate guaribili in due e tre giorni. L'articolodelproviene da Il Fatto Quotidiano.

