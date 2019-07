Beautiful | parla Wyatt | “Mia moglie non riusciva a rimanere incinta”

lanostratv

(Di domenica 7 luglio 2019)anticipazioni: l’attore diSpencer (Darin Brooks) fa una confessione Ha rotto il silenzio con un’intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale TvMia Darin Brooks, l’attore americano che nella soapinterpretaSpencer. Com’è noto da tempo, lui e sua(l’attrice Kelly Kruger) aspettano una bambina, ma la gravidanza non è arrivata subito, come si aspettavano. Nell’intervista in questione Darin Brooks ha infatti raccontato: Un anno e mezzo fa Kelly era meno impegnata del solito con il lavoro, perciò abbiamo pensato fosse un buon momento per provare ad avere un bambino. Eravamo sicuri che sarebbe arrivato subito, ma così non è stato e non capivamo il perchè… “Sia io che Kelly abbiamo sempre condotto una vita sana e abbiamo anche l’età giusta” ha poi precisato ...

Anna07942827 : @shawnnsbabyy Figli di un Dio minore forrest gump philadelphia a beautiful mind via col vento i disney notting hill… - TwBeautiful : RT @_diana87: Ore 13:45 Mastrota ci parla del suo amore per Eminflex Parte la sirena Pronti per la replica di Beautiful Tutto come da copi… - _diana87 : Ore 13:45 Mastrota ci parla del suo amore per Eminflex Parte la sirena Pronti per la replica di Beautiful Tutto co… -