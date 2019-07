Battesimo reale | la regina assente alla cerimonia di Archie

Blastingnews

(Di domenica 7 luglio 2019) Sono soltanto due le fotografie ufficiali diffuse da Meghan ed Harry, duchessa e duca del Sussex, poche ore dopo ladidel loro primogenito. Se nella prima, realizzata in bianco e nero, colpisce l'intimità e la tenerezza della coppia nei confronti del piccolo, quello che stupisce è soprattutto la seconda, più ufficiale in quanto ritrae l'intera famigliain formazione attorno all'ultimo arrivato. Cosa c'è di strano? L'assenza di Sua Maestà laElisabetta. Questione di etichetta Lasi è svolta ieri, sabato 6 luglio, giorno in cui il piccoloHarrison Mountbutten Windsor ha festeggiato il compimento dei due mesi, all'interno della cappella privata del castello di Windsor, pittoresca residenzanella contea del Berkshire, a due passi da Londra. È stato l'arcivescovo di Canterbury Justin Welby ad officiare ildopo aver ...

