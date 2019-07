Balotelli risponde alle critiche | «Filosofi | ecco a voi la vespa “inquinante” ripescata»

ilnapolista

(Di domenica 7 luglio 2019) Oggi molti quotidiani si sono prodotti in esercizi di morale nei confronti di Marioprotagonista di una scommessa che ha fatto il giro del web. Durante una passeggiata sul molo di Mergellina, SuperMario ha scommesso con un signore e gli ha offerto 2mila euro per buttarsi a mare in sella a uno scooter. E quello ha accettato di fare il tuffo in mutande. Il Corriere dello Sport racconta che il “tuffatore” dichiara che in realtà il motorino valeva solo 600 euro, ma ormai non fa differenza, ha un avanzo di 1400 euro da investire. Anche sui social sono piovuteper la bravata enon ha perso tempondo per le rime a quanti gli avevano intimato di recuperare lo scooter dall’acqua pubblicando varie storie su Instagram: “a voi la” E anche una precisazione L'articolo ...

