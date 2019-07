Balotelli | parla l’uomo che si è tuffato in scooter | Mi scuso VIDEO

Kean - parla il padre : “Novità la prossima settimana. Non deve fare come Balotelli” E su Di Biagio… : Jean Biorou Kean, papà di Moise, ha parlato del figlio a Juvenews. Tanti gli argomenti toccati: dal futuro al paragone con Balotelli fino a Di Biagio. Si parte dal futuro di Kean, avvicinato all’Inter e all’Ajax nelle ultime settimane: “Magari la prossima settimana posso dirti qualcosa in più. Lui è contento di giocare nella Juve e se la società decide di trattenerlo lui resta, altrimenti se pensano di mandarlo via e ...