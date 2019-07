Bagnante rischia di annegare! Il campione Filippo Magnini si tuffa e lo salva (Di domenica 7 luglio 2019) L'ex campione mondiale di nuoto per un giorno si è trasformato in bagnino e ha salvato da un possibile annegamento un turista in vacanza in Sardegna. Quando ha visto l'uomo in difficoltà non ci ha pensato su due volte e con poche bracciate lo ha raggiunto e tratto in salvo. "Ho fatto solo quel che dovevo" ha spiegato Filippo Magnini. L'episodio nel pomeriggio di domenica 7 luglio, intorno alle 15, nelle acque di Cala Sinzias, fra Villasimius e Costa Rei, in provincia di Cagliari. A raccontare l'accaduto, in quanto testimone oculare, è stato direttore della Provincia di Cremona, Marco Bencivenga. Tutto è avvenuto in pochi minuti quando il Bagnante che nuotava lontano da riva all'improvviso non è riuscito più a tornare indietro. Qualcuno se ne è accorto e ha lanciato l'allarme. (Di domenica 7 luglio 2019) L'exmondiale di nuoto per un giorno si è trasformato in bagnino e hato da un possibile annegamento un turista in vacanza in Sardegna. Quando ha visto l'uomo in difficoltà non ci ha pensato su due volte e con poche bracciate lo ha raggiunto e tratto in salvo. "Ho fatto solo quel che dovevo" ha spiegato. L'episodio nel pomeriggio di domenica 7 luglio, intorno alle 15, nelle acque di Cala Sinzias, fra Villasimius e Costa Rei, in provincia di Cagliari. A raccontare l'accaduto, in quanto testimone oculare, è stato direttore della Provincia di Cremona, Marco Bencivenga. Tutto è avvenuto in pochi minuti quando ilche nuotava lontano da riva all'improvviso non è riuscito più a tornare indietro. Qualcuno se ne è accorto e ha lanciato l'allarme.

Mentre i bagnini si accingevano a scendere in acqua, però, è intervenuto Filippo Magnini, in vacanza in zona con la compagna Giorgia Palmas. L'atleta non ci ha pensato su due volte e con poche bracciate ha raggiunto l'uomo in pericolo riuscendo a tenerlo a galla e infine a trascinarlo a riva con l'aiuto degli altri presenti lungo il tragitto. "Il bagnante era in grande difficoltà: a un certo punto si è spaventato, si è bloccato e ha bevuto un po’ d’acqua. Quando l’ho raggiunto non riusciva neppure a parlare: non era facile caricarlo sul gommone, così l’abbiamo disteso sul materassino matrimoniale di altri bagnanti che si trovavano lì vicino " ha ricostruito Magnini al Corriere della Sera. È stato lo stesso campione poi ad occuparsi di trascinare il lettino a riva dive nel frattempo era partita la macchina dei soccorsi



Il bagnante in pericolo è stato assistito prima da un medico e dai bagnini della zona, poi dal personale sanitario del 118 accorso sul posto in ambulanza. L'uomo infine è stato trasferito in ospedale dove si è ripreso. Nel frattempo Magnini si era già allontanato e a chi più tardi si è complimentato con lui ha minimizzato e non ha voluto prendersi troppi meriti. "Ho fatto solo quel che dovevo" ha spiegato.