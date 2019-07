Atletico Madrid scatenato | accordo con il Benfica per Saponjic

Calciomercato Inter : interesse dell'Atletico Madrid per Mauro Icardi (RUMORS) : "Icardi non rientra più nel progetto tecnico dell'Inter", questo è il sunto dell'Intervista rilasciata nella giornata di ieri dall'amministratore delegato dell'area sportiva dell'Inter, Beppe Marotta a Sky Sport. Il dirigente nerazzurro ha ammesso che sia Icardi che Naingollan sono sul mercato. Icardi, si fa sotto l'Atletico Dove andrà Mauro Icardi in questa sessione di Calciomercato? Ormai noto da tempo l'Interesse della Juventus e negli ultimi ...

Calciomercato Napoli - dalla Colombia ribadiscono : James Rodriguez ‘tentato’ dall’Atletico Madrid : James Rodriguez è al momento uno dei principali obiettivi del Napoli per rinforzare il reparto offensivo. Il Colombiano, reduce dalla Coppa America, non rientra nei piani del Bayern Monaco (squadra in cui ha giocato quest’anno) e del Real Madrid (proprietaria del cartellino). Ma non c’è solo la compagine azzurra sulle sue tracce. dalla Colombia rilanciano e ribadiscono infatti un’indiscrezione che circolava già da una ...

Calciomercato Napoli - dalla Spagna ribadiscono : James Rodriguez ‘tentato’ dall’Atletico Madrid : James Rodriguez è al momento uno dei principali obiettivi del Napoli per rinforzare il reparto offensivo. Il colombiano, reduce dalla Coppa America, non rientra nei piani del Bayern Monaco (squadra in cui ha giocato quest’anno) e del Real Madrid (proprietaria del cartellino). Ma non c’è solo la compagine azzurra sulle sue tracce. dalla Spagna rilanciano e ribadiscono infatti un’indiscrezione che circolava già da una ...

E’ guerra tra Griezmann e l’Atletico Madrid : il francese convocato per il raduno - interviene l’avvocato : Griezmann convocato per il raduno con l’Atletico Madrid, il calciatore francese fa intervenire il suo avvocato Una storia senza fine quella tra Griezmann e l’Atletico Madrid: il calciatore francese ha annunciato da tempo di non voler proseguire il suo percorso con la squadra madrilena, per iniziare una nuova avventura col Barcellona, nonostante il contratto lo leghi all’Atletico fino al 2023. Nonostante ciò il club di ...

Atletico Madrid - riscattato Alvaro Morata dal Chelsea : Continua a muoversi in maniera consistente l’Atletico Madrid, dopo aver acquistato Hector Herrera ed aver rimpiazzato Griezmann con Joao Felix. E’ di poco fa l’annuncio del riscatto di Alvaro Morata dal Chelsea. La compagine londinese, proprietaria del cartellino dell’attaccante spagnolo che aveva girato in prestito biennale ai colchoneros, ha infatti comunicato tramite i suoi canali social di aver ceduto a titolo ...

Inter - Pintus è il nuovo preparatore Atletico : lo annuncia il Real Madrid : Il Real Madrid ha annunciato l’arrivo di Dupont come nuovo preparatore atletico. Prende il posto di Pintus che va ufficialmente all’Inter.“powered by Goal”Non si tratta di calciomercato, ma è comunque un annuncio importante: Antonio Pintus è il nuovo preparatore atletico dell’Inter.A darne l’ufficialità è stato il Real Madrid tramite un comunicato nel quale ha annunciato contestualmente l’arrivo di Dupont come ...

L’Atletico Madrid contro Griezmann e Barcellona : il comunicato è durissimo : Situazione delicata per il futuro dell’attaccante Griezmann, l’Atletico Madrid non ci sta e parla di mancanza di rispetto, nel mirino anche il Barcellona colpevole di aver trovato l’accordo a marzo quando il francese era ancora sotto contratto. “L’Atletico Madrid è a conoscenza del fatto che il Barcelona e il giocatore hanno raggiunto un accordo a marzo”, ha scritto il club di Madrid in una lunga ...

Ufficiale - João Félix all’Atletico Madrid per 126 milioni : Ora è Ufficiale, João Félix è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid: i colchoneros verseranno nelle casse del Benfica la cifra record di 126 milioni di euro, che fanno del giovane portoghese uno degli acquisti più costosi della storia del calcio. L’annuncio è stato dato dallo stesso Benfica che, poiché quotata in Borsa, ha rilasciato un comunicato Ufficiale […] L'articolo Ufficiale, João Félix all’Atletico Madrid per ...

Atletico Madrid - Joao Felix è colchonero : c’è l’ufficialità : L’Atletico Madrid piazza uno dei colpi più importanti in assoluto assicurandosi Joao Felix. Operazione ufficialmente chiusa col Benfica.“powered by Goal”Si attendeva solo l’ufficialità, adesso c’è anche quella: l’Atletico Madrid chiude una delle più importanti operazioni dell’intera sessione di calciomercato estiva assicurandosi uno dei più grandi talenti del panorama calcistico mondiale: Joao Felix.Ad annunciare il buon esito della ...

Atletico Madrid - ufficiali gli acquisti di Hector Herrera e Joao Felix : Giornata di ufficializzazioni per l’Atletico Madrid, nell’estate in cui due ‘big’ come Godin e Griezmann sono andati via. Ma non sono gli unici, visto che oggi il Manchester City ha pagato la clausola per Rodri (70 milioni), il quale rescinde con gli spagnoli. Per quanto riguarda le entrate i colchoneros hanno annunciato l’arrivo di due calciatori provenienti dal Portogallo: il centrocampista Hector Herrera ...

Atletico Madrid - il City paga la clausola rescissoria di Rodri : Rodri Manchester City – Il «Manchester City ha depositato a LaLiga l’ammontare della clausola di rescissione di Rodrigo. Il rappresentante del giocatore e i rappresentanti del club inglese sono comparsi presso la sede de LaLiga per esercitare la clausola di rescissione». Con questo comunicato, apparto sul sito dell’Atletico Madrid, i Colchoneros hanno fatto sapere che […] L'articolo Atletico Madrid, il City paga la clausola ...

Calciomercato - Atletico Madrid e Lione trovano gli eredi di Godin e Ndombelé [NOMI e DETTAGLI] : Non solo Calciomercato italiano. Si muovono anche le squadre europee. L’Atlético Madrid ha trovato l’erede di Diego Godin, da lunedì ufficialmente un giocatore dell’Inter. Il club di Madrid ha annunciato l’arrivo di Felipe, il difensore centrale brasiliano del Porto firmerà un contratto per le prossime tre stagioni. Ceduto ieri Tanguy Ndombele al Tottenham per 70 milioni, il Lione ha subito reinvestito parte della ...

Secondo Tuttosport Higuain potrebbe passare all’Atletico Madrid : Su Tuttosport alcune indiscrezioni sul futuro di Gonzalo Higuain. Secondo quanto riporta il quotidiano, un giornalista argentino molto vicino al River Plate avrebbe dichiarato che da un momento all’altro il Pipita potrebbe passare all’Atletico Madrid. Scrive Tuttosport: “Borinski è un giornalista argentino molto vicino al River Plate e considerato il passato del Pipita al Monumental e la sua intenzione di chiudere lì la propria carriera, ...

L’Atletico Madrid insiste su James - ma a Madrid sono pessimisti : Tuttosport scrive che per chiudere la trattativa per James Rodriguez occorre solo aspettare che i tempi siano maturi. Il colombiano è partito per le vacanze dopo l’eliminazione dalla Coppa America. È deciso a venire a Napoli ma, scrive il quotidiano, L’Atletico Madrid rappresenta ancora un’insidia: “Simeone vorrebbe James ma circola un certo pessimismo tra le fila dei Colchoneros, non è un problema di soldi, perché L’Atletico nonostante ...