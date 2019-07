Asti raziona l' acqua ai rom morosi | 100 mila euro risparmiati

ilgiornale

(Di domenica 7 luglio 2019) Gianni Carotenuto Il comune dil'al campo nomadi per 634di bollette non pagate. Gli occupanti non potranno consumare al giorno più di 80 litri d'a testa. Il vice sindaco (Fdi): "Risparmio di 100l'anno" Ti ostini a non voler pagare l'? E noi te la razioniamo. È quanto succede addove il comune di centrodestra dichiara guerra al campo nomadi della città. Negli ultimi anni, gli abitanti del campo sono arrivati ad accumulare oltre 600di bollette non pagate. Per farli scendere a più miti consigli, si è deciso di procedere con ilmento dell'. D'ora in avanti, mediante l'installazione di un sistema di valvole, non si potranno consumare più di 80 litri d'pro capite al giorno. "Oggi abbiamo provveduto almento dell'al campo sinti di via Guerra. Con un passivo di circa 634di ...

