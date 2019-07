Ascolti Tv Sabato 6 luglio | vince Techetechetè su Rai 117 7% | Ciao Darwin su Canale 5

Ascolti TV | Sabato 6 luglio 2019. Vince Techetechetè (17.7%) - Ciao Darwin 14.3% : Loredana Berte e Mia Martini Nella serata di ieri, Sabato 6 luglio 2019, su Rai1 Techetechetè Superstar – Loredana e Mimì Sorelle per Sempre ha conquistato 2.542.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale 5 la replica di Ciao Darwin 7 – La Resurrezione ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Rai2 per il ciclo Nel Segno del Giallo Il Lato Oscuro della Mia Matrigna ha interessato 1.014.000 spettatori pari ...

TeleVideoBlog gli Ascolti di sabato 6 luglio 2018 : i Mondiali di calcio 'rapiscono' Canale 5 : La macchina del tempo di TeleVideoBlog dopo aver inaugurato la serie con gli anni '90 (e che riprenderà prossimamente) questa settimana vira sorprendentemente a 'solo' un anno fa, a sabato 6 luglio 2018.Un'altra tv caratterizzata dal digitale terrestre e dalla miriade di canali tematici che condizionano i dati auditel, un'altra programmazione, palinsesti rivoluzionati, un'altra comunicazione: basti pensare al fenomeno dei ...

Ascolti Tv Sabato 29 giugno - oltre 5 milioni per la nazionale femminile - Techetechetè vince la prima serata : Ascolti Tv Sabato 29 giugno(articolo in aggiornamento)Techetechetè Superstar I Cantautori – Rai 1 – 2.48 milioni e 16.4% Premio Biagio Agnes – Rai 1 (22:30) – 1.185 milioni e 11.7%Ciao Darwin 7 – Canale 5 – 1.82 milioni e 14%Ossessione senza fine – Rai 2 – 1.02 milioni e 6.8%Asterix alle Olimpiadi – Italia 1 – 913 mila e 6.3%Una Vita – Rete 4 – 869 mila e 4.7%Ogni cosa è ...

Ascolti tv sabato 29 giugno 2019 : Prime Time Su Rai 1 Techetechetè Superstar - I cantautori ha registrato 2.487.000 telespettatori, share 16.4%. Su Rai 2 Il film Ossessione senza fine ha registrato 1.027.000 telespettatori, share 6.8%. Su Rai 3 Ogni cosa è illuminata ha registrato 665.000 telespettatori, share 4.7%. Su Canale 5 Ciao Darwin 7 - La resurrezione ha registrato 1.828.000 telespettatori, share 14%. Su Italia 1 Il film Asterix alle Olimpiadi ha ...

Ascolti TV | Sabato 29 giugno 2019. Vince Techetechetè (16.4%) - Ciao Darwin 14%. In 5 - 2 mln per le azzurre (37.9%) : Techetetechetè Nella serata di ieri, Sabato 29 giugno 2019, su Rai1 Techetechetè Superstar – I Cantautori ha conquistato 2.487.000 spettatori pari al 16.4% di share. Su Canale 5 la replica di Ciao Darwin 7 – La Resurrezione ha raccolto davanti al video 1.828.000 spettatori pari al 14% di share. Su Rai2 per il ciclo Nel Segno del Giallo Ossessione Senza Fine ha interessato 1.027.000 spettatori pari al 6.8% di share. Su Italia 1 Asterix alle ...

Ascolti TV | Sabato 22 giugno 2019. Under 21 al 28.9% - Ciao Darwin 13.4%. Kilimangiaro si ferma al 4.1%. Dati settimana : Rai1 15.9% – Canale 5 14.4% : Paolo Bonolis e Luca Laurenti Nella serata di ieri, Sabato 22 giugno 2019, su Rai1 la partita Italia-Belgio, valevole per i campionati europei Under 21, ha conquistato 5.057.000 spettatori pari al 28.9% di share. Su Canale 5 la replica di Ciao Darwin 7 – La Resurrezione ha raccolto davanti al video 2.065.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 per il ciclo Nel Segno del Giallo Lei Non è Tua Figlia ha interessato 1.179.000 spettatori pari ...

Ascolti TV | Sabato 22 giugno 2019. Under 21 al 28.9% - Ciao Darwin 13.4%. Kilimangiaro si ferma al 4.1% : Paolo Bonolis e Luca Laurenti Nella serata di ieri, Sabato 22 giugno 2019, su Rai1 la partita Italia-Belgio, valevole per i campionati europei Under 21, ha conquistato 5.057.000 spettatori pari al 28.9% di share. Su Canale 5 la replica di Ciao Darwin 7 – La Resurrezione ha raccolto davanti al video 2.065.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 per il ciclo Nel Segno del Giallo Lei Non è Tua Figlia ha interessato 1.179.000 spettatori pari ...

Ascolti Tv Sabato 22 giugno - l’inutile vittoria dell’Italia (28.9%) Ciao Darwin 7 (13.4%) il film di Rai 2 (6.7%) : Ascolti Tv Sabato 22 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Belgio – Italia U.21 – Rai 1 – 5.05 milioni e 28.9%Ciao Darwin 7 – Canale 5 – 2.06 milioni e 13.4%Lei non è tua figlia – Rai 2 – 1.17 milioni e 6.7%Una vita – Rete 4 – 900 mila e 5.4%Cinderella Story – Italia 1 – 743 mila e 4.4%Ogni cosa è illuminata – Rai 3 – 666 mila e 4.1%Little ...