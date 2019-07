Anticipazioni Una Vita Puntate Spagnole | Liberto Tradisce Rosina e Viene Arrestato!

uominiedonnenews

(Di domenica 7 luglio 2019)Unasi abbandona alla passione con Genoveva cadendo nel tranello teso ai suoi danni dalla giovane e da Ursula!Unacade nella trappola di Genoveva e di Ursula e finisce per ferire profondamenteche lo lascia! Poi, l’uomodenunciato e… finisce in carcere! DalleUnasulle recentiemergono notizie clamorose.diventeranno i prossimi bersagli di Genoveva e di Ursula Dicenta la quale si servirà dell’ira della donna per riottenere il posto di dark lady del quartiere! Genoveva, che altri non è che la vedova del defunto Samuel Alday, muoverà delle avance molto esplicite al Seler che… non saprà dire di no! I due verranno beccati in flagranza da Casilda che, scioccata, riporterà quanto visto a. Quest’ultima, ferita, non ci ...

FredMosby_ : Che poi: 'In Italia el secreto de Puenteviejo ha fatto il boom, lo trasmettono in prima serata e c'è addirittura u… - KontroKulturaa : Anticipazioni Una Vita: la terribile notizia a poche ora dalla nuova puntata (Foto) - - zazoomblog : Una Vita anticipazioni: SAMUEL arrestato ma… quanto resta in carcere? - #anticipazioni: #SAMUEL #arrestato -