Allerta Meteo | avviso della Protezione Civile per il Centro Nord | rischio forti temporali

Allerta Meteo Veneto : possibili temporali intensi e criticità idrogeologica : Prosegue anche domani la fase di tempo instabile in Veneto con possibilità di alcuni temporali intensi – anche con forti rovesci, locali grandinate e raffiche di vento– in particolare oggi, dapprima sulle zone montane, infine su quelle pedemontane e sulla pianura nord-orientale. Domenica, temporali e rovesci sono previsti in modo sparso su gran parte del territorio. Visti i fenomeni Meteorologici previsti da Arpav, il Centro funzionale ...

Allerta Meteo Toscana : piogge e temporali sulla costa e sul Centro/Nord : La Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo, valida dalle ore 21 di oggi, domenica 7 luglio, fino alle ore 10 di domani, lunedì 8 luglio, che interessa la costa e le zone interne della Toscana Centro-settentrionale. Condizioni di tempo instabile stanno interessando la regione. Nelle ore più calde della giornata sono possibili rovesci o temporali in Appennino, con occasionali ...

Allerta Meteo - avviso di “fenomeni intensi” dell’Aeronautica Militare : temporali di “forte intensità” e grandinate al Centro/Nord : Allerta Meteo – Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso alle ore 12:00 di oggi 7 Luglio 2019 un avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore: ecco di seguito il testo integrale. “Persistono precipitazioni temporalesche di forte intensità con associati forti colpi di vento e attività grandinigena: – per le prossime 6 ore su Toscana in trasferimento e per le successive 9/12 ore su ...

Meteo - pesantissima Allerta per il Nord : grandine distruttiva nelle prossime ore mentre al Sud si brucia con +40°C : Allerta Meteo – E’ una Domenica di Maltempo sull’Italia Centro/Settentrionale: forti temporali hanno colpito in mattinata la Liguria orientale e la Toscana settentrionale, con forti piogge tra La Spezia e Lucca. Gli accumuli pluviometrici più rilevanti sono di 72mm a Vergheto, 67mm a Torano, 57mm a Orto di Donna, 55mm a Vagli di Sotto e 34mm a Caniparola. nelle zone colpite dalle piogge, la temperatura supera appena i +20°C in ...

Allerta Meteo della Protezione Civile per forti temporali domani - ecco le zone colpite : La Protezione Civile ha emanato un'Allerta meteo in vista di piogge e temporali di forte intensità previsti fra le prossime ore e soprattutto la giornata di domani sulle regioni settentrionali. I...

Allerta Meteo - sarà una domenica di maltempo estremo al Nord : rischio di grandine enorme - tornado - piogge torrenziali e venti distruttivi : Allerta Meteo – Sta per iniziare un weekend di maltempo estremo sulle regioni settentrionali, in particolare su quelle orientali. Il maltempo inizierà già stasera ma nella giornata di domani subirà un ulteriore peggioramento che porterà grandine di dimensioni molto grandi, venti distruttivi e tornado su alcune zone dell’Europa centrale e della Penisola Balcanica. Una grande depressione sull’Europa settentrionale-Nordorientale affonderà ancora ...

Allerta Meteo : il maltempo si abbatte di nuovo sul Nord Italia - l’avviso e i bollettini della Protezione Civile : Allerta Meteo – Le regioni settentrionali Italiane sono interessate da infiltrazioni di aria più fresca in quota che, dal primo pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani, favoriranno una spiccata instabilità con attività temporalesca, localmente intensa, specie durante le ore pomeridiane e serali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali ...

Allerta Meteo in Emilia Romagna per Domenica 7 Luglio : “temporali fulmini e grandine su tutta la Regione” : Arpae Emilia-Romagna ha diramato un Allerta Meteo gialla valido dalla mezzanotte di oggi alla stessa ora di domani. Sono previste condizioni di instabilita’ su tutto il territorio regionale, riferisce l’Arpae dell’Emilia Romagna, che potranno dare luogo, a partire da domattina, a intensi fenomeni temporaleschi, associati a fulmini e grandine. Meteo, pesantissima Allerta Estofex per il Nord-Est: weekend da incubo con tornado, ...

Allerta Meteo : centro Estofex lancia allerta 3 per fenomeni violenti - rischio tornado e grandine grossa : Una massa d'aria più fresca e instabile (relativamente piccola ma molto incisiva) attraverserà nelle prossime ore il nord Italia ed in particolare la fascia a nord del Po che va dalla Valle d'Aosta...

Meteo - pesantissima Allerta Estofex per il Nord-Est : weekend da incubo con tornado - grandine - vento e nubifragi : allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) conferma la grande minaccia maltempo sul Nord Italia, innalzando il livello di allerta che aveva emesso ieri. Per la giornata odierna, infatti, il livello di allerta per il Nord-Est italiano e l’Austria meridionale è 3, principalmente per grandine di grandi dimensioni e in misura minore per forti raffiche di vento. Inoltre, al Nord-Est sono possibili anche tornado. Livello 1 e 2 per ...

Allerta Meteo Palermo - rischio arancione per ondate calore : domenica attesi +37°C : Il Ministero della Salute ha diffuso il bollettino delle ondate di calore, che prevede per la città di Palermo un livello di rischio arancione per calore il prossimo 7 luglio con temperature percepite fino a +37°C. L'articolo Allerta Meteo Palermo, rischio arancione per ondate calore: domenica attesi +37°C sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Marche - attenzione al caldo nel weekend : attesi+38°C : Allerta Meteo della Protezione civile Marche per un aumento delle temperature che, in particolare domenica 7 luglio, porterà ondate di calore con Allerta dei servizi sanitari e sociali e livello di pericolo tre (ad Ancona) e due in vari punti delle altre quattro province. Le previsioni indicano temperature fino a +37°C ad Ancona, Fermo, Macerata, fino a +38°C a Pesaro e Ascoli Piceno. Ad Ancona sotto la supervisione dell’assessorato alle ...

Allerta Meteo - forte maltempo al Nord nel weekend : nuovo avviso della protezione civile - i bollettini : Allerta Meteo – Le regioni settentrionali dell’Italia saranno interessate, nelle giornate di sabato e domenica, da infiltrazioni di aria più fresca in quota, che daranno luogo ad una spiccata instabilità con attività temporalesca, localmente intensa, durante le ore pomeridiane e serali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Meteo - Allerta per il weekend : forti temporali sulle Alpi nel fine settimana - le MAPPE di Moloch : Scatta l’allerta Meteo in vista del weekend: le MAPPE del preciso modello Moloch, elaborate dall’ISAC-CNR, confermano quanto Estofex aveva già illustrato nelle scorse ore: violenti temporali colpiranno le Alpi tra Sabato 6 e Domenica 7 Luglio. I fenomeni più intensi colpiranno la Svizzera nel pomeriggio di Sabato per poi estendersi al Nord/Est dell’Italia, provocando maltempo particolarmente intenso sul Friuli Venezia Giulia ...