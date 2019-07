Alison & Greet sfidano i colleghi gay del tennis | “Forza | venite fuori anche voi”

agi

(Di domenica 7 luglio 2019) “Una coppia fa goal giocando per la prima volta insieme in uno Slam! Ci siamo godute ogni momento”. Instagram festeggia un altro momento inedito, difficile da immaginare appena qualche anno fa nella storia delle libertà gay. Alison van Uytvanck e Greet Minnen sono belle, nei loro intensi sguardi d'amore, e sono bellissime nello spirito di pioniere di una tandem di atlete dichiaratamente omosessuali nel tabellone principale di Wimbledon, paladine di un coraggio che imaschi ancora non possiedono. Le due ragazze belghe vivono da tre anni una vita di coppiadal campo da, e quindi rinnovano le sfide individuali delle campionesse Billie Jean King e Martina Navratilova nel 1981, e poi solo molto più tardi di Amelie Mauresmo nel 1999. Ridando coraggio alle tante, altre, chiacchierate,evidenti, colleghe dalle medesime passioni, che si sono però sempre negate ...

