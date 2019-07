Alan Kurdi | contrordine | autorizzato lo sbarco a Malta

Malta autorizza lo sbarco dei 65 migranti della Alan Kurdi : Mediterranea: "Le nostre due navi sequestrate, ma noi non ci fermiamo". La portavoce della ong: "Non possiamo smettere di salvare vite umane per sconfiggere i trafficanti di uomini". Malori tra i migranti sulla nave di Sea Eye prima dell'ok di Malta allo sbarco

Migranti - Malta autorizza lo barco della Alan Kurdi. Sequestrata la Alex a Lampedusa : «Ma andiamo avanti» : All’imbarcazione della ong Sea Eye il Viminale ha notificato il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali italiane. La nave Alex, attraccata a Lampedusa, «si è sempre rifiutata di entrare in acque maltesi», scrive il Viminale

Alan Kurdi - Malta autorizza lo sbarco dei migranti : saranno tutti ricollocati : Mentre i migranti sul veliero Alex di Mediterranea sono stati sbarcati poco prima dell'una di notte a Lampedusa, la nave Alan Kurdi ha cambiato rotta dirigendosi verso Malta. Dopo aver nega...

Malta ora dice sì - possono sbarcare i 65 migranti della Alan Kurdi. “Ma nessuno di loro rimarrà sull’isola” : Via libera dal governo di Malta allo sbarco dei 65 migranti a bordo della Alan Kurdi, la nave di Sea Eye. Saranno poi tutti ricollocati in altri Paesi europei, fa sapere il premier Joseph Muscat.L'ordine di sbarco è arrivato alle 16.30 circa. Fino ad allora, il Governo maltese aveva disposto il divieto di ingresso della nave della ong tedesca Sea-eye Alan Kurdi nelle proprie acque territoriali. La decisione era stata resa nota dalla Valletta ...

Lampedusa - sbarcati migranti Alex. Malta autorizza Alan Kurdi. DIRETTA : Lampedusa, sbarcati migranti Alex. Malta autorizza Alan Kurdi. DIRETTA Nella notte a Lampedusa l'imbarcazione è stata posta sotto sequestro e l'equipaggio indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Scontro nel governo tra Viminale e ministero della Difesa Parole chiave: ...

Malta autorizza sbarco 65 di Alan Kurdi : 16.45 Via libera dal governo di Malta allo sbarco dei 65 migranti a bordo della Alan Kurdi, la nave di Sea Eye. Saranno poi tutti ricollocati in altri Paesi europei, fa sapere il premier Joseph Muscat. Precedentemente, su sollecitazione dell'Ong, era stato accordato lo sbarco a tre migranti collassati per il caldo, tra cui due minori.

Anche Malta nega accesso in acque territoriali a Alan Kurdi ma accoglie tre migranti per malore : Il Governo maltese ha disposto il divieto di ingresso della nave della ong tedesca Sea-eye Alan Kurdi nelle proprie acque territoriali. La decisione è stata resa nota dalla Valletta dopo che l'imbarcazione che venerdì scorso ha soccorso 65 naufraghi ha fatto stanotte rotta verso Malta, dopo aver stazionato a lungo al largo di Lampedusa. Il Governo, secondo quanto riferito dalle autorità maltese, ha autorizzato le forze armate a qualunque ...

Migranti : Alan Kurdi respinta anche da Malta : La Alan Kurdi è stata respinta anche da Malta. La nave della Ong tedesca Sea Eye ieri sera si trovava al limite delle acque territoriali italiane davanti a Lampedusa, ma nella tarda serata ha deciso di cambiare rotta e dirigersi verso Malta perché, come spiegato in un tweet, "non possiamo aspettare che lo stato di emergenza prevalga a bordo". E "resta da vedere se i governi europei sostengano la posizione dell'Italia. La gente non è una merce ...

MALTA PORTI CHIUSI A Alan KURDI/ Marina vs Sea Eye : Salvini - "io sarei il cattivo.." : ALAN KURDI si allontana da Lampedusa e vira verso MALTA, La Valletta chiude PORTI e schiera Marina. 65 migranti su Sea Eye, Salvini 'io sarei il cattivo..'