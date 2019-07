Al Bano - la figlia Jasmine è sempre più uguale a Loredana Lecciso : Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano, cresce ed è sempre più simile a Loredana Lecciso. Da quando è apparsa sotto i riflettori la 18enne non ha smesso di attirare l’attenzione del pubblico. Su Instagram sono in tanti a seguirla e a commentare i suoi post in cui assomiglia in modo incredibile alla madre. Lunghi capelli biondi, occhi chiari, labbra carnose e ciglia lunghissime: Jasmine è la fotocopia della Lecciso. Erano gli anni Duemila ...

Romina è stata esclusa! La Lecciso festeggia la figlia Jasmine con Al Bano : Loredana Lecciso ha festeggiato, con un selfie, il compleanno di sua figlia Jasmine, nata dalla lunga relazione con Al Bano. La festeggiata stringe a sé la mamma mimando un bacio, e l’altro figlio Al Bano Junior accanto a loro. Tutto sembra perfetto, in un quadro familiare sereno e dolce, nonostante il fatto che negli anni ci siano stati alti e bassi nel matrimonio tra la Lecciso e il cantante pugliese. A dispetto dei momenti di ...

Al Bano ricorda la figlia Ylenia Carrisi/ "Un piccolo genio - la sento vicina a me" : Al Bano ricorda la figlia Ylenia Carrisi in un'intervista da Mosca. "Un piccolo genio, la sento vicina a me". E su Romina Power e Loredana Lecciso...

Oggi mi sento più vicino alla mia Ylenia! Al Bano e il ricordo della figlia scomparsa : Volato a Mosca per un concerto, Al Bano ricorda la figlia Ylenia a 23 anni dalla scomparsa in un lunga intervista a cuore aperto. È un dolore che la famiglia di Al Bano Carrisi non riesce a dimenticare. La scomparsa della figlia Ylenia è un caso su cui aleggia ancora Oggi un mistero mai risolto. Eppure il celebre musicista di Cellino San Marco, non ha mai smesso di sperare. È convinto che un giorno, in un modo o nell’altro, ...