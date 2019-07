A Naxos si chiedono perché “Quel treno per Yuma” e non la Napoli-Portici

ilnapolista

(Di domenica 7 luglio 2019) In mattinata compro per i miei figli due magliette di Manolas al porto di. Il titolare del negozio mi implora di prendere anche una numero quarantaquattro della Roma. “Ne ho decine e me le devo solo mangiare”. Facciamo tanti auguri al negoziante che con un po’ di Metaxa invecchiata di sette anni potrà farne un succulento banchetto. Intanto Marquinhos confessa di aver marcato Messi mentre aveva la diarrea. Sull’isola si sprecano i racconti a riguardo, soprattutto quelli risalenti a Eraclito e al suo “pánta réi”. Corrono le voci di un possibile approdo di Icardi al. De Laurentiis infrangerebbe così la sua nota politica aziendale che impone che i giocatori acquistati abbiano come procuratrici esclusivamente delle vestali – o, nel caso di procuratori uomini, persone dalla comprovata storia virginale. La città partenopea non è ancora pronta per sopportare l’impatto con donne cui ...