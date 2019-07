A 9 anni | raccoglie 80 mila euro per comprare i giubbotti antiproiettile ai cani

vanityfair

(Di domenica 7 luglio 2019) Brady Snakovsky, un bambino di nove, di Strongsville, Ohio, sogna di diventare un ufficiale di polizia. Lo scorso anno, mentre stava guardando Live PD, un documentario che mostra il lavoro quotidiano della polizia, ha notato che, mentre gli ufficiali indossavano, ipoliziotto ne erano sprovvisti. Si è informato, e ha scoperto ognuno di questicosta più di 1200 dollari (oltre 1060): davvero un prezzo poco accessibile. Ma Brady non si è arreso e, insieme alla mamma, Leah Tornabene, hanno creato una pagina GoFundMe perre fondi peralmeno uno di questi. Ma la loro iniziativa è diventata virale ed è stata notata anche dalla compagnia che produce i, Line of Fire Defense Systems: la società ha deciso di donarne uno a Brady. La raccolta fondi è continuata: in un anno il piccolo e la mamma hanno raccolto ...

