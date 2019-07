Me l'hanno appena inviato ....nave stava andando addosso alla riva ai Giardini bravi i capitani dei ...

Le notizie del giorno (ore 19.30) : LA GRECIA SCARICA TSIPRAS, TRIONFA NUOVA DEMOCRAZIA DI MITSOTAKIS Exit poll danno i conservatori al 40%, con 10 punti più di Syriza. Punita la politica del rigore attuata dal premier, il 51enne rampollo della dinastia vince con la promessa di meno tasse e di tagli alle spese. Affluenza oltre il 60%. MALTA AUTORIZZA LO SBARCO DEI 65 MIGRANTI DELLA ALAN KURDI, INDAGATO IL CAPO MISSIONE DI MEDITERRANEA Trovata una soluzione per la nave della ...

Palma di Montechiaro - giallo sulla requisizione della collana regalata da Dolce e Gabbana alle suore di clausura : Il giallo della collana di Dolce e Gabbana. Quella che i due stilisti hanno regalato come atto di devozione al paese di Palma di Montechiaro, il Comune in provincia di Agrigento che è stato...

Juventus - per Zaniolo c’è la fila ma il ragazzo ha fatto la sua scelta : Juventus – Tra i nomi finiti sul taccuino di Fabio Paratici, c’è certamente quello di Nicolò Zaniolo. Il ragazzo è considerato uno dei migliori prospetti del calcio italiano, e proprio per questo motivo i bianconeri stanno cercando di assicurarsene le prestazioni. Il progetto di ringiovanimento della rosa della Juventus è partito con grande determinazioni, tanto […] More

Inter di Conte : “Non mi pongo limiti - nulla impossibile” : Antonio Conte non si vuole porre limiti. Vincere subito? nulla e' impossibile per il nuovo tecnico nerazzurro, nemmeno nella sua prima stagione alla guida della pazza Inter che pazza non dovra' essere piu'. Lavoro, fatica e pensare prima al ''noi'': e' questo il mantra di Conte nella sua prima conferenza stampa da tecnico nerazzurro. ''Io non mi pongo limiti, se lo facessi creerei alibi - le parole dell'allenatore leccese -. nulla e' ...

CorSport : Callejon - giocatore intelligentissimo - professore della tattica e atleta pazzesco : L’unico grande veterano presente ieri a Dimaro era Josè Maria Callejon. Insieme a lui poche altre vecchie leve: Ghoulam, Maksimovic, Chiriches e Rog. Oggi a Callejon il Corriere dello Sport dedica un ampio articolo. Una storia lunga sette anni, compresa la stagione che sta per iniziare. Dal 2013 Callejon ha collezionato 304 presenze complessive, classificandosi settimo di tutti i tempi per schieramento in campo. Ha saltato solo 8 partite e mai ...

Intenso "downburst" su Venezia : nave da crociera sbanda - incidente sfiorato : Un vasto temporale V-shaped sviluppatosi sulle Prealpi venete e lombarde, a nord del Garda, ha attraversato gran parte del nord-est nelle ultime 2-3 ore scatenando piogge intense, locali grandinate e...

Venezia downburst :

Domenica da Supereroe per Filippo Magnini : bagnante colpito da malore - Filo lo porta in salvo : Filippo Magnini eroe: l’ex campione italiano di nuoto porta in salvataggio un uomo colpito da malore in mare Filippo Magnini è stato un campionissimo in vasca: l’azzurro ha regalato grandissime soddisfazioni a tutti gli appassionati italiani durante la sua carriera, ma anche una volta appesa la cuffietta al chiodo, l’ex nuotatore riesce a rendersi protagonista in acqua. Il 37enne pesarese, mentre si trovava al mare in ...

Francesca Fialdini - il nuovo programma su Rai1 dopo La vita in diretta : La conduttrice da metà settembre su Rai1 con "A ruota libera", una trasmissione che dà spazio all'amore e alle buone notizie

Grecia - proiezioni : avanti Nea Dimokratia : 19.58 Le prime proiezioni della 'Singular Logic' per le elezioni greche assegnano a Nea Dimokratia il 39,8% dei voti e 158 seggi. Syriza prende il 31,6% (86 seggi). I socialisti di Kinal 8,3% (23); il Kke 5,3% (14); i nazionalisti di Elliniki Lysi 3,7% (10); Diem 25 il 3,4% (9). Secondo queste proiezioni - basate sul 10% di voti reali - i neonazisti di Alba Dorata non entrano in parlamento.

Universiadi 2019 - Carlotta Ferlito vince la medaglia d’oro nella ginnastica : Quarto oro per l'Italia nell'Universiade estiva di Napoli. A salire sul gradino più alto del podio nella ginnastica è Carlotta Ferlito che ha conquistato il primo posto nel corpo libero. Un risultato prestigioso per la classe 1995 catanese che arriva dopo l'argento conquistato alla trave da Lara Mori. Per entrambe si tratta della seconda medaglia dopo quella di bronzo conquistata con Martina Rizzelli nella gara di corpo libero a squadre.

Filippo Magnini si tuffa e salva bagnante che rischiava di annegare in mare : L'ex campione mondiale di nuoto per un giorno si è trasformato in bagnino e ha salvato da un possibile annegamento un turista in vacanza in Sardegna. Quando ha visto l'uomo in difficoltà non ci ha pensato su due volte e con poche bracciate lo ha raggiunto e tratto in salvo. "Ho fatto solo quel che dovevo" ha spiegato Filippo Magnini.Continua a leggere

Prosegue il maltempo in Veneto : ancora possibili temporali sulle aree montane : Continuerà anche domani la fase di tempo instabile in Veneto con possibilità di alcuni temporali intensi – anche con forti rovesci, locali grandinate e raffiche di vento – in particolare oggi, dapprima sulle zone montane, infine su quelle pedemontane e sulla pianura nord-orientale. Lunedì temporali e rovesci sono previsti in modo sparso su gran parte del territorio. è quanto si legge sul sito della Regione Veneto. Visti i fenomeni ...

Mondiale femminile - delirio Usa : Jill Ellis e Megan Rapinoe al settimo cielo : “E’ veramente un gruppo incredibile, è stato un viaggio pazzesco. Non posso che ringraziare le ragazze, è stato fantastico”. Sono le dichiarazioni di Jill Ellis, ct degli Stati Uniti campioni del mondo dopo il successo in finale per 2-0 sull’Olanda nel Mondiale femminile. “Non riuscivo quasi a parlare, ho detto a tutte che sono state incredibili – ha aggiunto – Ho detto solo di godersi il momento. ...