Wimbledon – Tutto facile per Federer | Pouille ko in 3 set | agli ottavi troverà Berrettini

Wimbledon – Tutto facile per Kvitova : Linette sconfitta in due set e accesso agli ottavi : Petra Kvitova accede agli ottavi di Wimbledon: la tennista ceca supera Linette in due set dopo 70 minuti di gioco e due set dominati Petra Kvitova accede agli ottavi di finale di Wimbledon. La tennista ceca, numero 6 al mondo, ha avuto bisogno di appena 70 minuti di gioco per battere la polacca Magda Linette (numero 75 WTA) dopo due set dominati con il punteggio di 3-6 / 2-6. agli ottavi di finale Kvitova affronterà la vincente della sfida ...

Wimbledon – Tutto facile per Simona Halep : Azarenka ko in due set - la rumena agli ottavi : Simona Halep in scioltezza contro Azarenka: la rumena vola agli ottavi di finale di Wimbledon Sorride Simona Halep a Wimbledon: la tennista rumena ha staccato oggi il pass per gli ottavi di finale del terzo Slam stagionale, in corso sui campi in erba dell’All England Lawn and Croquet Club. La numero 7 del ranking WTA ha asfaltato la bielorussa Azarenka in tre set. Il match è terminato col punteggio di 6-3, 6-1, dopo un’ora e 7 ...

Wimbledon – Tutto facile per la Wozniacki - la danese accede al terzo turno stendendo la russa Kudermetova : La tennista danese non lascia scampo all’avversaria russa, superandola in scioltezza con il punteggio di 7-6,6-3 Caroline Wozniacki stacca il pass per il terzo turno del torneo di Wimbledon, in corso di svolgimento sui campi in erba dell’All England Club di Londra. La danese non lascia scampo a Veronika Kudermetova, superandola nettamente con il punteggio di 7-6, 6-3 dopo un’ora e quarantanove minuti di gioco. Un match ...

LIVE Fabbiano-Karlovic - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-3 6-7 6-3 - 6-7 - si decide tutto al quinto set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-7 Rischia troppo con il dritto Fabbiano, si decide tutto al quinto set. 4-6 Largo il passante di Fabbiano, due set point per il croato. 4-5 Karlovic si apre il campo e poi chiude con lo smash. 4-4 Risposta di Fabbiano troppo profonda. 4-3 ACE VITALE DI FABBIANO! 3-3 Risposta profonda di Karlovic che sorprende l’azzurro. 3-2 Prima al corpo vincente per il croato. 3-1 Bel punto di ...